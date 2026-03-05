Vừa ra mắt, Galaxy S26 Ultra bị phàn nàn về chất lượng hiển thị

(VTC News) -

Những người có cơ hội trải nghiệm sớm Samsung Galaxy S26 Ultra phản ánh trên mạng xã hội về việc màn hình thiết bị xuất hiện vấn đề liên quan tới độ rõ của văn bản.

Galaxy S26 Ultra mới được ra mắt. (Ảnh: Phone Arena)

Trong bài đăng trên mạng xã hội, người dùng nổi tiếng trong cộng đồng Samsung nhận định đây không phải lỗi nhỏ. Người này cho rằng chữ hiển thị trên Galaxy S26 Ultra thiếu độ sắc nét so với Samsung Galaxy S25 Ultra.

Nhà tư vấn Tarun Vats đồng tình với nhận định khi so sánh trực tiếp hai màn hình, cho biết anh cảm thấy mỏi và khó chịu ở mắt sau thời gian sử dụng Galaxy S26 Ultra.

Trong thử nghiệm, cả Galaxy S26 Ultra và Galaxy S25 Ultra đều được đặt ở độ phân giải 2K, đồng thời chế độ Privacy Mode trên Galaxy S26 Ultra được tắt.

Hình ảnh đăng kèm cho thấy cùng một đoạn văn bản hiển thị trên hai thiết bị. Theo Vats, chữ trên màn hình của Galaxy S26 Ultra không rõ nét bằng phiên bản tiền nhiệm. Anh cho rằng Samsung cần nhanh chóng khắc phục vấn đề.

Hình ảnh so sánh màn hình hai dòng sản phẩm do Tarun Vats thực hiện. (Ảnh: X/Tarun Vats)

Một số ý kiến trên diễn đàn Reddit đưa ra cách lý giải khác. Tài khoản AbsolutZeroGI cho rằng việc chỉnh độ sáng màn hình quá cao có thể khiến mắt bị mỏi.

Người dùng khác cho rằng sự khác biệt trong góc chụp ảnh cũng có thể khiến hình ảnh so sánh không hoàn toàn chính xác, chỉ ra rằng bức ảnh màn hình Galaxy S26 Ultra được chụp ở góc rộng hơn so với ảnh của Galaxy S25 Ultra, điều này có thể ảnh hưởng đến cảm nhận về độ sắc nét.

Sự khác biệt giữa hai màn hình trong cuộc thử nghiệm của Tarun Vats. (Ảnh: X/Tarun Vats)

Trong bài đăng khác, Ice Universe cho biết màn hình Galaxy S26 Ultra sử dụng hai loại pixel phát sáng khác nhau. Một loại phát sáng theo góc rộng, loại còn lại phát sáng theo hướng thẳng.

Cấu trúc này được thiết kế để phục vụ tính năng Privacy Display, chế độ bảo mật màn hình trên mẫu smartphone cao cấp của Samsung. Khi kích hoạt, các pixel góc rộng bị vô hiệu hóa, chỉ còn pixel phát sáng theo hướng thẳng hoạt động.

Nhờ đó, người nhìn trực diện vào màn hình vẫn thấy nội dung hiển thị trong khi người quan sát từ hai bên chỉ nhìn thấy màn hình tối. Tính năng này nhằm hạn chế việc người khác nhìn trộm thông tin khi người dùng sử dụng điện thoại ở nơi công cộng.

Ngay cả khi Privacy Display tắt, độ sáng của các pixel định hướng vẫn chịu ảnh hưởng bởi góc nhìn. Khi nhìn thẳng vào màn hình, phần văn bản ở mép trên hoặc mép dưới vẫn xuất hiện ở góc nhỏ. Nếu thay đổi góc nhìn hoặc nghiêng thiết bị, độ sáng của các pixel này có thể giảm, khiến chữ hiển thị kém rõ.

Một số ý kiến cho rằng vấn đề hiển thị có thể liên quan tới chính công nghệ Privacy Display, tính năng được Samsung quảng bá mạnh trên Galaxy S26 Ultra năm nay.