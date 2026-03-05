Đặc nhiệm Trung Quốc là cao thủ võ thuật,  phá 70 vụ án chưa từng bị thương

(VTC News) -

Thuở thiếu niên, Lư Hiểu Phong từng luyện võ dưới chân núi Thiếu Thất (Thiếu Lâm), giành chức vô địch Giải tán đả võ thuật toàn quốc. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh mang trong mình nhiệt huyết, chuyển hướng sang ngành cảnh sát với khát vọng trừ bạo an dân. Trong 14 năm công tác, với võ nghệ tinh thông, anh đã tham gia xử lý hơn 70 vụ án nghiêm trọng và truy bắt thành công 12 đối tượng truy nã.

Năm 2024, Công an thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) công bố danh sách “Cảnh sát cơ sở xuất sắc nhất Vũ Hán” tháng 2, trong đó Phó đại đội trưởng Đại đội 8, Chi đội Đặc cảnh Lư Hiểu Phong vinh dự có tên.

Lư Hiểu Phong là cảnh sát đặc nhiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc)

26 năm trước, khi mới 15 tuổi, Lư Hiểu Phong đến một trường võ thuật nổi tiếng dưới chân núi Thiếu Thất, thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) để học võ. Dáng người gầy nhỏ, ban đầu anh không nổi bật, nhưng huấn luyện viên nhanh chóng nhận ra anh là “một mầm non đầy triển vọng”.

Chịu được gian khổ, có thiên phú và tính cách điềm tĩnh, năm thứ hai vào trường anh được chọn vào đội trọng điểm. Tới năm thứ ba, Lư Hiểu Phong vào đội võ thuật chuyên nghiệp. Sang năm thứ năm, anh vào đội tuyển tán đả tỉnh Hà Nam. Tới năm thứ tám, Lư Hiểu Phong vào đội tuyển tán đả quốc gia.

Nhớ lại quãng thời gian luyện võ, Lư Hiểu Phong cho biết điều khó quên nhất không phải chiêu thức, mà là những buổi rèn thể lực “khắc nghiệt như địa ngục” năm xưa: “Tôi phải tập 10 lần chạy 800m, 12 lần 400m, 12 lần 200m, chạy suốt cả buổi sáng, chạy chậm còn phải chạy lại”.

Không chọn con đường võ sĩ, Lư Hiểu Phong trở thành cảnh sát vì muốn đem lại sự yên bình cho xã hội

Mồ hôi đổ nhiều trên sân tập thì máu sẽ đổ ít trên thực chiến. Cường độ huấn luyện cao giúp kỹ thuật tán đả và tâm lý thi đấu của anh tiến bộ vượt bậc.

Năm 2008, tại Giải vô địch tán đả võ thuật toàn quốc, Lư Hiểu Phong giành chức vô địch hạng cân 56kg, đạt đỉnh cao sự nghiệp võ thuật.

Tuy nhiên, mang trong mình “giấc mơ hiệp khách” từ nhỏ, anh quyết tâm trừ bạo an dân, bảo vệ bình yên cho xã hội. Lư Hiểu Phong dứt khoát từ bỏ công việc lương cao trong tầm tay, thi vào lực lượng đặc cảnh Vũ Hán.

Nhờ nền tảng võ thuật vững chắc, Lư Hiểu Phong nhanh chóng nổi bật trong Đại đội đột kích – đơn vị được mệnh danh là “lưỡi dao sắc” của Chi đội Đặc cảnh.

Lần đầu cầm súng, Lư Hiểu Phong đạt 48 điểm với 5 viên đạn; chạy vượt chướng ngại vật 200m chỉ mất 51 giây, đứng đầu đơn vị; leo cột thép cao 4 tầng chỉ mất 15 giây, cũng đứng đầu đơn vị. Các kỹ năng cảnh vụ khác như cận chiến, đu dây… anh hầu như xem qua là nắm được.

Ngoài công việc bắt tội phạm, Lư Hiểu Phong còn huấn luyện võ thuật

Không chỉ có võ công cao, Lư Hiểu Phong còn rất gan dạ. Đối tượng càng nguy hiểm càng khơi dậy tinh thần chiến đấu của anh.

Tháng 1/2023, tại quận Giang Hán xảy ra một vụ đâm người bằng dao. Nghi phạm sau khi gây án trốn trong một căn nhà dân. Lư Hiểu Phong chủ động xin đảm nhận mũi tấn công chính trong tổ bắt giữ.

Sau khi phá cửa xông vào, khi thấy phòng khách không có ai, anh dẫn tổ 3 người thận trọng tiến vào phòng ngủ tìm kiếm. Vừa bước vào, chưa kịp bật đèn, một bóng đen cầm dao nhọn lao tới đâm. Lư Hiểu Phong lập tức bật nhảy áp sát, đỡ đòn rồi trong chớp mắt đã quật ngã, khống chế đối tượng xuống đất. Đồng đội nhanh chóng bật đèn, thu giữ con dao dính đầy máu nạn nhân và còng tay nghi phạm. Lúc đó mọi người mới phát hiện áo phao anh mặc bên ngoài đã bị rạch một đường.

Trong 14 năm công tác, Lư Hiểu Phong tham gia xử lý hơn 70 vụ án nghiêm trọng, truy bắt 12 đối tượng truy nã, tất cả đều thành công và chưa từng bị thương.

Lư Hiểu Phong từng gặt hái được thành công ở các giải đấu Tán đả

Năm 2022, nhờ thành tích nổi bật, anh được bổ nhiệm làm Phó đại đội trưởng Đại đội 8, Chi đội Đặc cảnh. Ngoài nhiệm vụ đột kích bắt giữ, Lư Hiểu Phong còn phụ trách công tác huấn luyện thường ngày.

“Huấn luyện phải đa dạng, không thể cào bằng” là nguyên tắc của Lư Hiểu Phong. Thông qua đối kháng đôi, ra đòn nhanh… anh đánh giá ưu khuyết điểm của từng đội viên về thể lực theo độ tuổi, kỹ năng nghiệp vụ, tâm lý, khả năng giao tiếp…, kết hợp với yêu cầu thực tế khi làm nhiệm vụ, từ đó phân nhóm huấn luyện phù hợp. Cách huấn luyện theo năng lực này đã nâng cao đáng kể tinh thần tập luyện của toàn đội.

Một lần sau khi nghe Lưu Hiểu Phong chia sẻ về các giải đấu tán đả, đội viên trẻ Lưu Đồng Dương chủ động xin theo học. Đến nay, anh cũng dần trở thành một võ sĩ tán đả giỏi.

Trong hơn 14 năm công tác, Lư Hiểu Phong đã 4 lần được ghi công hạng Ba cá nhân, 7 lần được khen thưởng và 7 lần được đánh giá là công chức xuất sắc.