Những thói quen ăn sáng làm cholesterol xấu tăng mà bạn không để ý

Thói quen ăn sáng có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol nhiều hơn bạn nghĩ, đặc biệt khi việc bỏ bữa sáng kéo dài có liên quan đến thay đổi trong chuyển hóa lipid, bao gồm cholesterol LDL. Theo Health, dưới đây là những thói quen ăn sáng dễ khiến LDL tăng.

Một số lựa chọn ăn sáng phổ biến chứa nhiều đường và chất béo bão hòa (Ảnh: Shutterstock)

Thường xuyên bỏ bữa sáng

Nhiều người bỏ bữa sáng để cắt giảm calo hoặc hỗ trợ giảm cân. Trong ngắn hạn, cách này có thể mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, một số nghiên cứu quan sát cho thấy những người thường xuyên bỏ bữa sáng có xu hướng mức cholesterol toàn phần cao hơn so với người duy trì thói quen ăn sáng đều đặn.

Theo bà Michelle Routhenstein - chuyên gia dinh dưỡng tim mạch dự phòng tại Mỹ cho biết, quá trình tổng hợp cholesterol tại gan diễn ra theo nhịp sinh học tự nhiên và thường đạt đỉnh vào sáng sớm.

Bữa sáng đóng vai trò như một “tín hiệu thời gian” giúp điều hòa quá trình chuyển hóa này. Việc thường xuyên bỏ bữa sáng có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và ảnh hưởng đến chuyển hóa lipid theo thời gian, từ đó có khả năng liên quan đến mức LDL cao hơn.

Ngoài yếu tố sinh học, việc nhịn ăn quá lâu vào buổi sáng cũng có thể khiến cơ thể cảm thấy đói nhiều hơn vào cuối ngày. Khi đó, bạn có xu hướng lựa chọn các thực phẩm giàu chất béo bão hòa hoặc thực phẩm chế biến sẵn – những yếu tố có liên quan đến tăng cholesterol nếu tiêu thụ thường xuyên.

Ăn ngũ cốc và bánh ngọt nhiều đường

Bữa sáng nhiều đường có thể làm tăng triglyceride theo thời gian (Ảnh: Shutterstock)

Khi tiêu thụ lượng đường cao, cơ thể sẽ sử dụng một phần để tạo năng lượng và tích trữ phần còn lại. Nếu lượng nạp vượt quá nhu cầu, phần dư thừa có thể được chuyển hóa thành triglyceride – một dạng chất béo trong máu. Theo thời gian, triglyceride tăng cao và tích tụ mỡ trong cơ thể.

Kristen Carli - chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết những bữa sáng nhiều đường tinh chế nhưng thiếu protein và chất xơ không có lợi cho việc kiểm soát cholesterol LDL.

Ăn quá nhiều carbohydrate tinh chế

Các loại carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng, bánh pancake được tiêu hóa nhanh và thường thiếu chất xơ. Khi tiêu thụ với số lượng lớn hoặc ăn riêng lẻ, chúng có thể làm tăng nhanh đường huyết, từ đó có thể ảnh hưởng không tốt đến cholesterol theo thời gian.

Để khắc phục, nên ưu tiên bánh mì nguyên cám, yến mạch hoặc gạo lứt. Nếu vẫn ăn bánh mì trắng, nên ăn lượng vừa phải. Cần kết hợp thêm thực phẩm giàu đạm và chất xơ để bữa ăn cân bằng hơn.

Phụ thuộc vào thịt chế biến sẵn để bổ sung protein

Thịt chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa và natri (Ảnh: Shutterstock)

Thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn khác chứa nhiều chất béo bão hòa – yếu tố có liên quan trực tiếp đến việc làm tăng cholesterol LDL. Ngoài ra, thịt chế biến sẵn thường có hàm lượng natri cao, có thể gây giữ nước và làm tăng huyết áp nếu tiêu thụ thường xuyên.