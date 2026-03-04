+
Podcast: Vì sao ngày càng nhiều người trẻ không muốn kết hôn?
(VTC News) -
Xu hướng độc thân, kết hôn muộn hay lựa chọn sống một mình đang tạo nên nhiều tranh luận trong gia đình Việt.
Cẩm Lai - Nhật Thùy
Tin mới
Doanh nghiệp tại TP.HCM thu hồi thông báo tạm ngưng bán xăng dầu
21:11 04/03/2026
Thị trường
Podcast: Vì sao ngày càng nhiều người trẻ không muốn kết hôn?
21:05 04/03/2026
Podcast VTC News
Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ
20:50 04/03/2026
Chính trị
Phòng học bị niêm phong, gần 250 học sinh phải học tạm tại trường đại học
20:49 04/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng: Tính toán phương án sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi khu vực xung đột
20:47 04/03/2026
Tin nóng
NATO bắn hạ tên lửa của Iran hướng về không phận Thổ Nhĩ Kỳ
20:37 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Iran sẵn sàng hỗ trợ người Việt về nước giữa căng thẳng chiến sự
20:19 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Kết quả Nữ Việt Nam vs Ấn Độ: Vạn Sự toả sáng, thắng kịch tính phút 90+4
20:02 04/03/2026
Bóng đá Việt Nam
TP.HCM dự kiến tổ chức thi lớp 10 từ ngày 1/6
19:49 04/03/2026
Tuyển sinh
Tàu khu trục Iran chìm ngoài khơi, chưa rõ số phận 180 thuỷ thủ
19:08 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Nữ giám đốc Công ty Healthy HKV bị khởi tố thêm tội trốn thuế
18:51 04/03/2026
Bản tin 113
Người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường
18:42 04/03/2026
Bản tin 113
Israel tuyên bố tiêm kích F-35 bắn hạ máy bay chiến đấu của Iran
18:40 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư: Lấy kết quả công tác tư tưởng làm tiêu chí xem xét công tác cán bộ
18:30 04/03/2026
Chính trị
Từ hôm nay, giáo viên mầm non được giảm 30 phút đứng lớp mỗi ngày
18:07 04/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Ông Phan Trung Bá giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
18:04 04/03/2026
Tin nóng
Có phải uống bia không cồn không sợ hại gan, thận?
18:00 04/03/2026
Gia đình
Hải Phòng công bố danh sách 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII
17:56 04/03/2026
Tin nóng
Tình hình Trung Đông đẩy tỷ giá USD/VND tăng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?
17:44 04/03/2026
Tài chính
Chủ tịch UBND TP Hà Nội động viên tân binh tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5
17:28 04/03/2026
Thời sự
VinFast nhận giải 'Tân binh của năm' tại FASTER Awards 2026
17:25 04/03/2026
Xe điện
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 2-1 Ấn Độ: Vạn Sự ghi bàn quyết định
17:24 04/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Lạng lách, đánh võng trên quốc lộ, hai người đàn ông bị xử phạt 26 triệu đồng
16:54 04/03/2026
Tin nóng
Bộ Xây dựng: Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng
16:50 04/03/2026
Bất động sản
Gợi ý quà 8/3 ý nghĩa cho mẹ, vợ, người yêu năm 2026
16:43 04/03/2026
Gia đình
Tướng Mỹ: Chiến dịch tấn công nhanh hơn dự kiến, sức mạnh Iran giảm sút
16:31 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Caesar Vietnam: Giải pháp sống xanh từ thiết bị vệ sinh công nghệ mới
16:30 04/03/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bom đạn rúng động Trung Đông, chứng khoán châu Á lao dốc
16:29 04/03/2026
Thời sự quốc tế
Va chạm giao thông với người uống rượu bia, có phải bồi thường?
16:24 04/03/2026
Hòm thư pháp luật
Nhiều trải nghiệm văn hóa Phật giáo đặc sắc tại Lễ Thượng Nguyên Ngọa Vân 2026
16:12 04/03/2026
Chuyện bốn phương