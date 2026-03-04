Tướng Mỹ: Chiến dịch tấn công nhanh hơn dự kiến, sức mạnh Iran giảm sút

(VTC News) -

Khói bốc lên cuồn cuộn ở thành phố Iran. (Video: X)

Theo Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch oanh tạc Iran mang tên “Operation Epic Fury” diễn ra nhanh hơn dự kiến khi Israel và Mỹ nhắm mục tiêu vào địa điểm sâu bên trong lãnh thổ nước này và Iran đáp trả bằng cuộc tấn công quanh vùng Vịnh.

“Chúng ta đang thấy rằng khả năng tấn công từ phía Iran giảm sút, trong khi sức mạnh chiến đấu của chúng ta đang gia tăng. Đánh giá tổng thể về hoạt động, chúng ta đang đi trước kế hoạch đã đề ra”, ông Cooper nói.

Quân đội Mỹ cũng đã xác định danh tính 4 trong số những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo cuộc xung đột leo thang sẽ dẫn đến nhiều thương vong hơn cho phía Mỹ. Ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng đến lực lượng mặt đất.

Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin thân cận với kế hoạch xung đột của Israel cho biết chiến dịch này được lên kế hoạch kéo dài hai tuần và tiêu diệt mục tiêu nhanh hơn dự kiến với những thành công bước đầu trong việc ám sát các lãnh đạo Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Ông Trump thông tin thêm các dự báo ban đầu của Mỹ cho thấy chiến dịch này sẽ kéo dài từ 4 - 5 tuần.

Cùng với đó, chính quyền Tổng thống Trump lên kế hoạch họp với lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn nhất của Mỹ tại Nhà Trắng ngày 6/3 nhằm bàn cách đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí, trong bối cảnh Lầu Năm Góc cần bổ sung kho dự trữ sau cuộc tấn công vào Iran và nhiều chiến dịch quân sự gần đây.

Các nguồn thạo tin cho biết nhà thầu quân sự lớn như Lockheed Martin và RTX (công ty mẹ của Raytheon), cùng nhiều nhà cung cấp quan trọng khác đã được mời tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng.

Cuộc họp cho thấy mức độ cấp bách tại Washington trong việc tăng cường kho vũ khí, sau khi chiến dịch quân sự nhằm vào Iran tiêu tốn lượng lớn đạn dược.