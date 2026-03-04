Bộ Nội vụ trả lời về thông tin sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16 tỉnh, thành

(VTC News) -

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, báo chí đặt câu hỏi về việc dư luận đang xôn xao trước thông tin tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ).

Trả lời vấn đề này, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, thời gian gần đây có dư luận, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nội dung tới đây có khả năng tiếp tục sắp xếp các tỉnh, thành phố, các xã phường.

Theo ông Phan Trung Tuấn, trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh một công văn của Bộ Nội vụ do một Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký, kèm theo phụ lục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố.

Đại diện Bộ Nội vụ thông tin, cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thực hiện trong năm 2025 là một bước đi mang tính chiến lược, có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng trong bối cảnh phát triển của đất nước giai đoạn tới.

"Chủ trương này gồm cả việc hợp nhất 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố, kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đã được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới sự ổn định lâu dài", ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy này, ông Phan Trung Tuấn khẳng định đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cân nhắc rất kỹ lưỡng để hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài các đơn vị hành chính.

Trước khi trình Bộ Chính trị và sau đó là Ban Chấp hành Trung ương về đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức 5 cuộc họp.

"Sau đó đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét đến 3 lần để cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 60 để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính trong cả nước", đại diện Bộ Nội vụ nói và cho biết sau sắp xếp nước ta còn 34 tỉnh thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu vận hành từ 1/7/2025.

Cũng theo đại diện Bộ Nội vụ, tính đến nay, sau hơn 8 tháng triển khai, toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đang tập trung tối đa cho việc vận hành hiệu quả mô hình này dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thời gian tới đây, nước ta sẽ tập trung vào công tác hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để đảm bảo hiệu quả thông suốt, quản trị gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

"Chúng tôi xin khẳng định lại, hiện nay, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương về việc tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước", ông Phan Trung Tuấn thông tin.

Liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, đại diện Bộ Nội vụ cho hay, tại phiên họp thứ 52 cuối tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xem xét thông qua 2 nghị quyết. Đó là, nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và nghị quyết về phân loại đô thị. Hai nghị quyết này nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện các quy hoạch để phát triển kinh tế - xã hội.

"Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trong những năm tới", ông Phan Trung Tuấn thông tin.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế để cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, hiệu quả quản trị của địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.