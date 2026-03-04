XSMB 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 4/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 4/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 4/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMB sẽ được tổ chức tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ tiến hành quay thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ là đơn vị thực hiện quay số mở thưởng XSMB.

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiếp tục được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMB sẽ được công bố từ Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ đảm nhiệm việc quay số XSMB.

- Chủ Nhật: Kỳ quay XSMB sẽ diễn ra tại Đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

- Để bảo đảm quyền lợi khi trúng thưởng, người chơi cần giữ vé số miền Bắc cẩn thận, tránh để rách, nhòe mực hoặc bị tẩy xóa các con số trên vé. Tờ vé phải còn nguyên vẹn để việc kiểm tra và xác nhận giải thưởng được thực hiện thuận lợi.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình dạng ban đầu, khả năng được công nhận trúng thưởng có thể bị ảnh hưởng, thậm chí không được chi trả giải thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- KQXSMB được quay số bởi các công ty xổ số kiến thiết và truyền hình trực tiếp trên các kênh địa phương vào lúc 18h15 hằng ngày, giúp người chơi theo dõi kết quả nhanh chóng ngay sau khi mở thưởng.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài để cập nhật mỗi ngày, tuy nhiên dịch vụ này sẽ tính phí theo quy định.

- Để xem kết quả thuận tiện và không mất phí, bạn có thể truy cập trang vtcnews.vn – nơi cập nhật kết quả xổ số nhanh, chính xác và miễn phí mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.