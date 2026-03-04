Veloz Cross tiếp tục được giảm đến 66 triệu đồng trong tháng 3/2026

(VTC News) -

Giai đoạn đầu năm là thời điểm doanh số toàn thị trường chững lại do tâm lý hạn chế chi tiêu cho các khoản lớn và khách hàng đã tranh thủ mua sắm trong các đợt khuyến mại cuối năm. Tuy nhiên, doanh số Veloz Cross ghi nhận duy trì ở mức ổn định, là do nhu cầu xe 7 chỗ tăng và các chính sách hỗ trợ tài chính được triển khai xuyên suốt.

Tháng 3/2026, Toyota Việt Nam áp dụng mức giảm 64 – 66 triệu đồng cho khách hàng mua Veloz Cross (tất cả phiên bản), tương đương 100% lệ phí trước bạ. Nếu lựa chọn hình thức trả góp thì lãi suất ưu đãi từ 5,99%/năm trong 6 tháng đầu. Đối với một số nhóm khách hàng đặc thù, chương trình vay “Trả trước 0 đồng” sẽ được áp dụng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng ở phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, việc duy trì mức hỗ trợ tương đương toàn bộ lệ phí trước bạ giúp Veloz Cross giữ lợi thế đáng kể về chi phí lăn bánh ban đầu. Điều này đặc biệt quan trọng khi người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ giá niêm yết.

Với tín hiệu tích cực từ đầu năm, Veloz Cross có thể tiếp tục duy trì mặt bằng doanh số ổn định trong phần còn lại của quý I và tạo nền tảng tăng trưởng cho quý II/2026.