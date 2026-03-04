Xe tải tông xe máy điện, hai bà cháu thương vong

(VTC News) -

Video: Hiện trường xe tải tông xe máy điện khiến 2 bà cháu thương vong

Cơ quan công an đang xác minh, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai bà cháu thương vong xảy ra tại xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Khoảng 6h40 ngày 4/3, tại khu vực ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, ô tô BKS 34C-391.54 do tài xế Nguyễn Quang Chỉnh (SN 1990, trú xã Kiến Thụy) cầm lái, đi trên Tỉnh lộ 405 và rẽ phải vào Tỉnh lộ 363.

Lúc này, xe tải va chạm với xe máy điện do bà Ngô Thị Nin (SN 1963) cầm lái, chở cháu Nguyễn Duy Khánh (SN 2017, cùng ở xã Kiến Thuỵ).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến cháu Khánh tử vong tại hiện trường, bà Nin bị thương, xe máy điện hư hỏng.

Sau tai nạn, lực lượng CSGT Công an TP Hải Phòng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy của tài xế, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có kết quả.

Sau va chạm, xe tải dừng lại giây lát rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Toàn bộ vụ tai nạn giữa xe máy điện và xe tải được camera người dân ghi lại. Theo hình ảnh từ clip, sau khi tông trúng và cuốn 2 nạn nhân vào gầm, xe tải cũng dừng lại giây lát. Tuy nhiên sau đó, tài xế tiếp tục lái xe tiến về phía trước vài mét mới dừng lại, xuống xe kiểm tra.

Sau khi clip đăng tải, nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động khó hiểu của tài xế.

Liên quan đến tình tiết này, một cán bộ CSGT cho biết, cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ và sẽ có kết luận về vụ tai nạn.