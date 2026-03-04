Quảng Ninh yêu cầu rà soát sau sự cố cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

(VTC News) -

Sở Xây dựng Quảng Ninh yêu cầu các chủ tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long khẩn trương rà soát, kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Trong đó, chủ tàu tập trung kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện trong buồng máy, khu vực bếp, kho nhiên liệu, hệ thống dây dẫn điện đi ngầm trong các vách, các vị trí đấu nối, ổ cắm điện và các thiết bị sinh nhiệt phải đạt tiêu chuẩn theo quy phạm. Kịp thời phát hiện, khắc phục các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy nổ, đặc biệt đối với các tàu du lịch vỏ gỗ.

Quá trình khai thác hoặc cải hoán, sửa chữa phương tiện định kỳ, chủ phương tiện không được tự ý cơi nới, thay đổi kết cấu, công dụng buồng, phòng cũng như đấu nối, lắp đặt bổ sung thêm thiết bị điện, thiết bị sinh nhiệt dễ gây chập cháy điện. Mọi thay đổi phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Quảng Ninh yêu cầu rà soát để đảm bảo an toàn hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. (Ảnh: Tiến Thắng)

Trên các tàu phải duy trì cung cấp nguồn điện 24/24h, đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt đối với các thiết bị cảnh báo; hệ thống báo cháy; hệ thống truyền thanh công cộng; thiết bị vô tuyến điện (VHF, AIS/GPS…).

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh rà soát quy trình kiểm tra, cấp phép phương tiện ra vào cảng bến bảo đảm phương tiện chỉ được cấp phép rời cảng khi đã kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn, giấy tờ của phương tiện…

Các đơn vị triển khai hướng dẫn các thuyền viên sử dụng, vận hành trang thiết bị thông tin, liên lạc hàng hải đảm bảo thông suốt khi hành trình, nhất là việc sử dụng VHF để phát tín hiệu SOS ngay khi xảy ra sự cố.

Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện thông qua hệ thống định vị GPS/AIS; kịp thời phát hiện, cảnh báo và phối hợp xử lý các tình huống bất thường. Đồng thời, chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp kịp thời với các lực lượng chức năng để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị chú trọng nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cảng vụ viên, đăng kiểm viên trên tinh thần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với cán bộ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Cơ quan phụ trách đăng kiểm phải kiên quyết xử lý, yêu cầu chủ tàu khắc phục những tồn tại, đảm bảo điều kiện an toàn trước khi cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện.

Vụ cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long xảy ra ngày 27/2 được xác định do chập cháy điện.

Trước đó, vào chiều tối 27/2, tàu lưu trú ngủ đêm Signature Royal mang số hiệu QN-7269 bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang trong quá trình vận chuyển khách du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long.

Các lực lượng chức năng kịp thời phối hợp, triển khai công tác hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho toàn bộ 41 hành khách và thuyền viên trên tàu.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng khiến chủ phương tiện và hành khách chịu tổn thất lớn về tài sản, đồng thời làm ảnh hưởng đến hình ảnh, môi trường kinh doanh du lịch trên trên vịnh Hạ Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.