Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran

(VTC News) -

Theo ABC, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 bác bỏ cáo buộc cho rằng Israel đã gây sức ép buộc Washington phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khẳng định quyết định tấn công là quyền và lựa chọn của Mỹ sau khi các cuộc đàm phán với Tehran rơi vào bế tắc.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Trump lần đầu tiên trả lời công khai các câu hỏi về cuộc xung đột đang lan rộng ở Trung Đông, hiện đã bước sang ngày thứ tư.

Khi được hỏi liệu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có “lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến” hay không, ông Trump trả lời dứt khoát: “Không. Có thể chính tôi đã buộc họ phải hành động”.

Ông Trump trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Phòng Bầu dục. (Nguồn: ABC)

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington quyết định hành động vì tin rằng Iran đang chuẩn bị ra đòn trước: “Chúng tôi đang đàm phán với những người rất khó lường, và theo tôi họ sớm tấn công. Họ chắc chắn sẽ tấn công. Nếu chúng ta không ra tay, họ sẽ tấn công trước. Tôi tin chắc điều đó".

Ông cho biết từ diễn biến của các cuộc đàm phán, chính quyền Mỹ đi đến kết luận rằng nguy cơ Iran tấn công là rất cao, vì vậy Washington chọn phương án phủ đầu để tránh thiệt hại lớn hơn.

“Dựa trên diễn biến của các cuộc đàm phán, tôi nghĩ Iran sẽ tấn công trước. Và tôi không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy, nếu có gì thì có thể chính tôi đã buộc Israel phải hành động. Israel đã sẵn sàng và chúng tôi cũng đã sẵn sàng”, ông Trump nói thêm, dường như mâu thuẫn với phát biểu của ông Rubio.

Washington được xem là có ảnh hưởng rất lớn đối với Israel, quốc gia mà Mỹ đã cung cấp hơn 300 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ năm 1948, trong đó có 21 tỷ USD trong thời gian Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Gaza.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/3 đã giải thích lý do về việc Mỹ tiến hành tấn công Iran. Ông Rubio cho biết Washington đã nắm được thông tin rằng Israel chuẩn bị tấn công Iran, và gần như chắc chắn Tehran sẽ trả đũa bằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

"Chúng tôi biết Israel sẽ hành động. Chúng tôi biết điều đó sẽ kéo theo các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Và nếu không chủ động tấn công trước khi họ phát động các cuộc tấn công đó, chúng ta sẽ phải chịu thương vong cao hơn", ông Marco nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Nguồn: Al Jazeera)

Tuy nhiên, ngày hôm sau, ông Marco Rubio cho biết phát biểu của ông trước đó đã bị hiểu sai. Theo Ngoại trưởng Mỹ, quyết định không kích Iran xuất phát từ tính toán chiến lược của Washington sau khi các cuộc đàm phán với Tehran không đạt tiến triển, không phải vì biết Israel sắp mở chiến dịch.

“Tổng thống đi đến kết luận rằng các cuộc đàm phán sẽ không mang lại kết quả, rằng Iran đang lợi dụng tiến trình này và mối đe dọa từ họ là không thể chấp nhận được. Vì vậy, quyết định tấn công đã được đưa ra", Ngoại trưởng Mỹ làm rõ.

Trong các phát biểu gần đây, ông Trump đã đưa ra nhiều lý do tiến hành chiến dịch quân sự, bao gồm nguy cơ Iran tấn công Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đưa ra bằng chứng cụ thể cho thấy Tehran đang chuẩn bị một cuộc tấn công cận kề. Trước đó, các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Iran sẽ chưa có khả năng tấn công Mỹ bằng tên lửa trong vòng 9 năm nữa, tức là cho đến năm 2035.

Về tương lai chính trị của Iran và nhân vật có thể lên thay thế Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, ông Trump thừa nhận nhiều người từng được xem là ứng viên tiềm năng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

“Hầu hết những người mà chúng tôi từng nghĩ đến đều đã chết. Và theo các báo cáo mới nhất, một nhóm khác cũng có thể đã thiệt mạng", ông Trump nói.