Israel không kích cuộc họp bầu lãnh tụ tối cao mới, Iran bác bỏ

(VTC News) -

Video cho thấy tòa nhà tại thành phố Qom, Iran bị phá hủy sau vụ không kích. (Video: X)

Theo Axios, một quan chức quốc phòng Israel cho biết lực lượng không quân nước này đã tiến hành không kích toà nhà đặt trụ sở Hội đồng Chuyên gia Iran tại thành phố Qom hôm thứ Ba làm gián đoạn quá trình bổ nhiệm lãnh đạo tối cao mới.

Quan chức quốc phòng Israel cho biết cuộc không kích diễn ra đúng thời điểm các thành viên hội đồng đang tiến hành kiểm phiếu. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu trong tổng số 88 thành viên có mặt trong tòa nhà khi vụ tấn công xảy ra, cũng như mức độ thiệt hại cụ thể.

Trước đó, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ - Israel ngày 28/2.

Người dân Iran bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại thành phố Qom. (Nguồn: Axios)

“Chúng tôi muốn ngăn họ chọn ra một nhà lãnh đạo tối cao mới”, vị quan chức này nói. Đây là động thái có chủ đích nhằm tác động trực tiếp đến tiến trình chuyển giao quyền lực tại Tehran.

Hội đồng Chuyên gia có nhiệm vụ bầu chọn lãnh tụ tối cao mới thay cho ông Khamenei. Cơ quan này đồng thời có quyền giám sát và bãi nhiệm lãnh tụ tối cao Iran. Các giáo sĩ trong hội đồng sẽ bỏ phiếu dựa trên danh sách các ứng cử viên rút gọn do một ủy ban kín đề xuất.

Trái lại, hãng tin Tasnim của Iran cho biết một nguồn tin đáng tin cậy đã bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố của phía Israel. Nguồn tin này khẳng định thông tin do chính quyền và một số cơ quan truyền thông Israel lan truyền về việc tấn công cuộc họp của Hội đồng Chuyên gia hoặc Hội đồng lãnh đạo lâm thời Iran là hoàn toàn sai sự thật.

Theo nguồn tin, vào thời điểm được đề cập thậm chí không hề diễn ra bất kỳ cuộc họp nào như vậy. Người này cũng nhấn mạnh rằng các tin đồn trên chỉ là một hình thức thao túng tâm lý nhằm tạo ra cảm giác về khoảng trống quyền lực trong nội bộ Iran.