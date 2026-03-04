Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng

(VTC News) -

Ngân hàng Mỹ cảnh giác cao độ trước nguy cơ tấn công mạng

Ngành tài chính Mỹ đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ tấn công mạng khi cuộc chiến tại Iran leo thang. Các chuyên gia cho biết, những mối đe dọa mạng thường gia tăng trong bối cảnh xung đột địa chính trị, khiến các tổ chức tài chính phải tăng cường giám sát và bảo vệ hệ thống.

Việc lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị không kích đã làm bùng phát căng thẳng ở Trung Đông, đồng thời dấy lên lo ngại về khả năng Iran hoặc các nhóm "hacktivist' liên kết có thể tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài chính Mỹ. Các hình thức tấn công phổ biến được dự báo gồm tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), vốn có thể làm gián đoạn hoạt động của các máy chủ ngân hàng.

Nguy cơ tấn công mạng leo thang giữa căng thẳng quốc tế. (Nguồn: Reuters)

Theo các tổ chức phân tích, ngành tài chính Mỹ là mục tiêu hàng đầu vì vận hành hạ tầng trọng yếu như hệ thống thanh toán, giao dịch và thị trường trái phiếu. Dù chưa từng xảy ra sự cố quy mô lớn, các cuộc tấn công nhỏ hơn như DDoS và ransomware đã từng gây gián đoạn cục bộ.

Các cơ quan xếp hạng tín dụng và nhóm cố vấn địa chính trị cũng cảnh báo rằng ngoài rủi ro trực tiếp từ tấn công mạng, ngành ngân hàng còn đối mặt với tác động gián tiếp như giá dầu tăng cao và cú sốc đối với người vay. Điều này khiến các ngân hàng Mỹ phải duy trì mức độ cảnh giác cao và củng cố khả năng chống chịu trước khủng hoảng.

Công ty An ninh mạng dự báo doanh thu vượt kỳ vọng

CrowdStrike, một công ty công nghệ về an ninh mạng hàng đầu thế giới vừa công bố dự báo doanh thu cho năm tài chính 2027, cao hơn mức ước tính của giới phân tích. Công ty đặt niềm tin vào nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp an ninh mạng tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Trong quý IV năm tài chính 2026, CrowdStrike ghi nhận doanh thu tăng 23% lên 1,31 tỷ USD, cùng lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu vượt dự báo. Công ty cũng dự kiến doanh thu quý I năm tài chính 2027 đạt khoảng 1,36 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng thị trường.

CrowdStrike - hãng an ninh mạng hàng đầu, dự báo doanh thu vượt kỳ vọng nhờ nhu cầu mạnh mẽ về công cụ bảo mật. (Nguồn: Reuters)

Ngoài ra, CrowdStrike cho biết chi phí liên quan đến sự cố Windows hồi tháng 7/2024 đã tăng lên 117,7 triệu USD trong năm tài chính 2026, nhưng đã giảm trong quý gần nhất. Công ty cũng mở rộng hoạt động bằng việc mua lại hai startup bảo mật với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ USD.

Các nhà phân tích nhận định kết quả này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn về bảo mật đám mây và hiện đại hóa hệ thống an ninh trong bối cảnh nhiều vụ tấn công mạng quy mô lớn xảy ra trên toàn cầu.

Chủ tịch HĐQT Intel từ nhiệm sau 17 năm gắn bó

Intel thông báo Chủ tịch Hội đồng quản trị Frank Yeary sẽ từ nhiệm sau 17 năm gắn bó. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh CEO Lip-Bu Tan đang tiến hành tái cấu trúc công ty nhằm khôi phục vị thế của Intel trên thị trường chip.

Frank Yeary - gia nhập hội đồng quản trị Intel từ năm 2009 và giữ chức Chủ tịch từ 2023. (Nguồn: Intel)

Craig Barratt, một thành viên hội đồng và cựu lãnh đạo trong ngành bán dẫn, sẽ kế nhiệm Yeary sau cuộc họp cổ đông thường niên vào tháng 5. Việc thay thế bằng một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chip được đánh giá là bước đi cần thiết để hỗ trợ chiến lược mới của Intel.

Yeary từng giữ vai trò chủ tịch từ năm 2023, chứng kiến nhiều giai đoạn khó khăn khi Intel tụt lại so với đối thủ TSMC. Sự ra đi của ông được xem là dấu mốc quan trọng, mở đường cho việc chuyên nghiệp hóa hội đồng quản trị và thúc đẩy văn hóa đổi mới trong công ty.