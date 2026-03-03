Thủ tướng: Gỡ thẻ vàng EC và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam

Đây là phiên họp quan trọng trước thời điểm phái Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ... đã quyết liệt triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU và các đợt thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thủ tướng cho biết, dự kiến Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ làm việc tại Việt Nam trong tháng 3/2026, do đó, đề nghị các địa phương chuẩn bị báo cáo về công tác chuyển đổi nghề cho nhân dân bị tác động ảnh hưởng bởi phát triển ngành thuỷ sản bền vững; đánh giá số lượng tàu giảm, số lao động phải chuyển đổi, chính sách hỗ trợ, nguồn lực thực hiện, khó khăn vướng mắc... đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm đề án chung phục vụ công tác chuyển đổi nghề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp Môi trường hoàn thiện báo cáo tổng thể phục vụ buổi làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC), xây dựng kịch bản chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức tập huấn, thống nhất các nội dung báo cáo giải trình. Tinh thần là làm vì danh dự của đất nước, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Thủ tướng đề nghị các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Khoa học Công nghệ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận về chuyển đổi nghề bền vững, phát triển ngành thuỷ sản bền vững của các địa phương, những khó khăn cần phải tháo gỡ ở cấp Chính phủ.

Đề nghị các địa phương báo cáo về kết quả triển khai các công việc được Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao để thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản; cam kết liên quan đến vi phạm của công dân thuộc quản lý của mình.

Các đại biểu dự Phiên họp. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Với 7 địa phương gồm: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ban hành chính sách chuyển đổi nghề trước 10/3 với tinh thần "đã nói phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện".

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, song song với việc tiếp Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) cũng đồng thời phải phát triển ngành thủy sản bền vững. Đề nghị Hiệp hội Thủy sản Việt Nam tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, bảo vệ bản quyền... đồng thời, có đề án hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp.

Với tinh thần phải phát triển nghề cá, ngành thủy sản bền vững, lâu dài, giảm đánh bắt xa bờ rủi ro và tăng cường nuôi trồng và chế biến sâu thuỷ hải sản, Thủ tướng cho rằng, những gì Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) yêu cầu thì chấp hành nghiêm túc với tinh thần cầu thị, lắng nghe. Mục tiêu cao nhất phải là bảo đảm yêu cầu kép: "Gỡ thẻ vàng EC và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam" - Đây là vì danh dự, uy tín của đất nước, của quốc gia, của Đảng và Nhà nước, của nhân dân ta trên trường quốc tế, và vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vì sự tiến bộ, công bằng, bình đẳng.