Thủ tướng: Gỡ thẻ vàng IUU để đảm bảo uy tín, danh dự của quốc gia, dân tộc

Quan điểm trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi kết luận phiên họp lần thứ 25 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu kép trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Một là chấm dứt khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gỡ thẻ vàng IUU.

Hai là cơ cấu lại, phát triển ngành thủy sản hợp pháp, bền vững, chính đáng, cơ cấu lại đội tàu, cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng đánh bắt hợp pháp và tăng cường nuôi trồng, chế biến thủy sản, giải quyết việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng biển Việt Nam, tăng cường hợp tác thủy sản với các nước.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời điểm hiện nay, phải hoàn thành dứt điểm để đảm bảo uy tín, danh dự, lợi ích của đất nước, quốc gia, dân tộc và vì chính lợi ích của người dân, Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động sự tham gia của người dân, hiệp hội, nhất là trong kiểm soát xuất xứ hàng hoá.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra chống khai thác IUU tại các địa phương; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xử lý các vụ việc tàu cá vi phạm khai thác IUU, mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài phát sinh trong thực tế.

"Nếu kiểm tra mà địa phương nào không nắm được tình hình thì phải xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể; nơi nào làm tốt thì phải biểu dương, khen thưởng, theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước", Thủ tướng nêu rõ.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát tại vùng biển giáp ranh với các nước Malaysia, Indonesia, Thái Lan...; kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động; hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thủ tục khai báo tàu cá, ngư dân xuất, nhập bến trên VNeID.

Bộ Ngoại giao khẩn trương làm việc với các nước để thống nhất thông tin về tàu cá, ngư dân Việt Nam bị bắt giữ từ năm 2024 đến nay chưa rõ thông tin. Cung cấp danh sách tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và được trao trả về Việt Nam từ năm 2024 đến nay để xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng và đường dây môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài.

Bộ Công an trên cơ sở thông tin Bộ Ngoại giao cung cấp, chỉ đạo Công an địa phương xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và đường dây môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài.

Bộ Công an còn có nhiệm vụ chỉ đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và các địa phương (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, TP.HCM...) khẩn trương điều tra, xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến các lô hàng cá cờ kiếm của Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng xuất khẩu sang thị trường châu Âu năm 2021-2022, xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển, có tàu cá kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng (kể cả cảng cá tư nhân) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các địa phương cần bố trí nguồn lực thực hiện đồng bộ hệ thống eCDT tại tất cả các cảng cá, điểm lên cá tại địa phương; hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện thủ tục khai báo tàu cá, ngư dân xuất, nhập bến trên VNeID, nhật ký khai thác điện tử (e-logbook).

"Kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển; đặc biệt kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin dữ liệu lên các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thủy sản, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", kết nối liên thông", Thủ tướng quán triệt.

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương rà soát, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ về quản lý tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo đối khớp số liệu với các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương và trên các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thủy sản.

Các tỉnh An Giang, Đắk Lắk khẩn trương xử lý dứt điểm các tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ đã có thông tin về tàu, ngư dân; đặc biệt đối với chủ tàu, thuyền trưởng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Các hiệp hội, doanh nghiệp tiếp tục nghiêm túc chấp hành việc không thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong điều tra, xác minh, xử lý nghiêm, triệt để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thủy sản làm ăn phi pháp, tiếp tay, dung túng cho hành vi IUU.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thác IUU.

Toàn cảnh phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tuần qua, cơ bản các nhiệm vụ được hoàn thành với những kết quả tích cực. Công tác quản lý tàu cá và giám sát hoạt động khai thác tiếp tục duy trì chặt chẽ, nhất là đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. 100% số tàu cá (79.360 tàu cá) đã được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase.

Trong tuần không cũng phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Tình hình xử lý vi phạm pháp luật trong khai thác IUU tiếp tục có chuyển biến tích cực. Lũy kế đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc xử lý số vụ việc vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác. Công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU được đặc biệt đẩy mạnh.