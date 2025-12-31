Chiều nay, giá xăng dự báo tiếp tục giảm trong kỳ điều hành cuối của năm 2025

(VTC News) -

Do trùng với Tết Dương lịch 2026 (1/1/2026) nên lịch điều hành giá xăng dầu thường kỳ được điều chỉnh sớm lên 1 ngày, là hôm nay (31/12).

Trong kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025, giá xăng được dự báo tiếp tục giảm, còn giá dầu diesel có thể tăng nhẹ. Cụ thể, giá xăng RON95 sẽ giảm khoảng 80 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 270 đồng/lít; dầu mazut giảm khoảng 30 đồng/kg, dầu hỏa giảm khoảng 10 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel có thể tăng khoảng 40 đồng/lít.

Giá xăng chiều nay có thể giảm lần thứ tư liên tiếp. (Ảnh Minh Đức).

Nếu đúng như dự báo, giá xăng có thể sẽ có phiên giảm lần thứ tư liên tiếp. Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 25/12, giá xăng E5 RON92 giảm 523 đồng/lít, không cao hơn 18.716 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 614 đồng/lít, không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, không cao hơn 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, không cao hơn 17.709 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 222 đồng/kg, không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 49 phiên điều chỉnh, gồm 23 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Lúc 6h ngày 31/12, dầu WTI ở mức 57,92 USD/thùng, giảm 0,13 USD/thùng, dầu Brent của Mỹ ở mức 61,28 USD/thùng, giảm 0,21 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ khi giới đầu tư cân nhắc giữa hy vọng mong manh về một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine và những căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông, đặc biệt là tại Yemen.

“Diễn biến mới nhất này có thể khiến phí bảo hiểm rủi ro quay trở lại thị trường dầu mỏ, qua đó giữ giá ở mức không xác định”, ông Matt Portillo, chuyên gia phân tích tại Tudor, Pickering Holt, nhận định trong một báo cáo hôm thứ Ba về vụ tấn công được cho là nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga cho biết sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình sau cáo buộc trên, trong khi Kiev bác bỏ thông tin này, cho rằng đây là hành động vô căn cứ không có lợi cho tiến trình đàm phán.

Việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể tiếp tục bị trì hoãn, điều này sẽ hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, tác động thực tế đến xuất khẩu dầu thô hiện vẫn rất hạn chế.

Theo chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS, giá dầu còn được hỗ trợ bởi việc Mỹ tiếp tục phong tỏa dầu mỏ của Venezuela và việc tạm ngừng xuất khẩu dầu hỗn hợp Caspian CPC do thời tiết xấu.

Ngoài ra còn là những lo ngại về nguồn cung tiếp tục gia tăng, sau các cuộc không kích của liên minh, do Saudi Arabia dẫn đầu, nhằm vào các mục tiêu mà Riyadh cho là liên quan đến hỗ trợ quân sự từ nước ngoài cho phe ly khai ở miền Nam Yemen do UAE hậu thuẫn.

Mặc dù vậy, bất chấp những lo ngại mới về khả năng gián đoạn nguồn cung, các nhà phân tích nhận định, thị trường toàn cầu dư cung vẫn tồn tại và điều này có thể gây áp lực lên giá dầu.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của Công ty Marex dự báo, giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm trong quý I năm 2026 do tình trạng dư thừa nguồn cung ngày càng rõ rệt.