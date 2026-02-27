Ông Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Trần Hồng Thái được giao điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo đó, tại Quyết định số 345, Thủ tướng giao ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định.

Theo Quyết định số 344, Thủ tướng quyết định ông Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để bố trí công tác khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp đại học tại Nga, bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (Liên bang Đức).

Trong quá trình công tác, ông Trần Hồng Thái từng giữ chức chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (cũ); Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 3/9/2025, Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hồi tháng 1, ông Trần Hồng Thái được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.