Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 15 luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ nhất

Thông tin trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2, sáng 27/2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng cho biết, dự kiến Chính phủ trình Quốc hội thông qua 34 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết với nhiều dự án luật khó, phức tạp, tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực cao nhất, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ nhất bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Quán triệt tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành xong hồ sơ, tài liệu, báo cáo nào thì gửi ngay đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; kịp thời báo cáo ngay Chính phủ, Thủ tướng về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật theo quy định, cũng như những vấn đề phát sinh và vượt thẩm quyền.

Giao các Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật thuộc lĩnh vực chỉ đạo, quản lý, Thủ tướng lưu ý, đối với các hồ sơ dự án luật, nghị quyết có trong chương trình kỳ họp tháng 4 của Quốc hội mà chưa trình Chính phủ, cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét nhằm bảo đảm tiến độ trình Quốc hội.

Với các dự án luật, nghị quyết đã được Chính phủ xem xét, thông qua, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để gửi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra theo đúng quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật trình Quốc hội.

"Những gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng thì luật hoá; những gì chưa chín, chưa rõ thì thiết kế quy định thực hiện thí điểm, vừa làm vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội và không bỏ lỡ cơ hội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Luật chỉ quy định những vấn đề có tính chất nguyên tắc, còn các nội dung cụ thể giao cho các cơ quan soạn thảo đưa vào các nghị định hướng dẫn để bảo đảm tính linh hoạt, khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng lưu ý, diễn đạt phải rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, "dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát"; làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; làm rõ "6 sao": Vì sao lược bỏ; Vì sao hoàn thiện; Vì sao bổ sung; Vì sao cắt bỏ thủ tục; Vì sao phân cấp, phân quyền; Vì sao còn ý kiến khác nhau, cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo.

Cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ, cần căn cứ Cương lĩnh của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để thể chế hóa các nội dung liên quan; nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm, tinh hoa của các nước; xây dựng dự án Luật có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, ổn định lâu hơn, hướng phát triển trăm năm.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa, triệt để, "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", đi đôi với phân bổ nguồn lực và có công cụ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có quy định đặc thù, những nội dung khó, những vấn đề chưa có tiền lệ, những nội dung chưa có quy định hoặc vượt quá quy định hiện hành, Hà Nội được ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm.

"Hà Nội gương mẫu, đi đầu, là nơi thí điểm các chính sách, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân Thủ đô", Thủ tướng quán triệt.