Khoảnh khắc em trai nhỏ ôm tiễn chị đi làm sau Tết gây sốt mạng xã hội

(VTC News) -

Khoảnh khắc em trai nhỏ ôm chị tiễn đi làm sau kỳ nghỉ Tết gây sốt mạng xã hội. (Nguồn: @hannie_997)

Những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi mọi người tất bật trở lại guồng quay công việc, video ngắn ghi lại khoảnh khắc chia tay giản dị trong một gia đình bất ngờ “gây bão” mạng xã hội. Clip chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng cái ôm từ phía sau của cậu em trai nhỏ dành cho chị mình trước giờ lên xe đi làm xa đã chạm đến trái tim hàng triệu người xem.

Đoạn clip do tài khoản TikTok @hannie_997 đăng tải nhanh chóng thu hút gần 5 triệu lượt xem trên TikTok cùng hàng triệu lượt xem, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội khác. Nhiều người cho biết họ đã mở đi mở lại nhiều lần chỉ vì “xem mà rưng rưng nước mắt”.

Theo chia sẻ của người đăng - cô chị gái trong clip, video được trích xuất từ camera gia đình tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, vào thời điểm cô chuẩn bị rời nhà sau kỳ nghỉ Tết, quay lại nơi làm việc xa. Mọi thứ diễn ra vội vàng hơn thường lệ vì xe đến điểm đón sớm hơn dự kiến 30 phút.

Em trai thấy chị chuẩn bị đi liền đứng dậy khỏi võng.

Giữa lúc người chị đang sắp đồ đạc, chuẩn bị ra xe cho kịp giờ, cậu em trai bất ngờ chạy đến, vòng tay ôm chị từ phía sau. Cái ôm không báo trước, không lời dặn dò dài dòng, chỉ là sự níu kéo bản năng của đứa em chưa muốn chị rời đi.

Cô gái xúc động viết: “Kết thúc kỳ nghỉ Tết, xe gọi sớm hơn dự kiến 30 phút nên vội vội vàng vàng, em lại ôm chị Hai sau lưng trong bất giác, lúc ấy vội quá không quay lại ôm em. Nhớ cục vàng này của tôi quá, xem lại cam mà muốn khóc, em là chàng trai lì vậy chứ rất tình cảm”.

Cô gái này cho biết em trai kém mình 19 tuổi. Khi người chị bước chân vào giảng đường đại học thì mẹ sinh em. Khoảng cách tuổi tác lớn khiến tình cảm giữa họ vừa giống chị em, vừa như mẹ con. Những năm tháng trưởng thành của cậu bé luôn gắn với hình bóng cô chị gái đi học, rồi đi làm xa nhà.

Mỗi lần chị chuẩn bị rời quê, em trai lại năn nỉ: “Chị ở nhà thêm một hôm nữa đi”, nhưng công việc không cho phép chần chừ. Ngày hôm đó, cô chỉ kịp theo mẹ ra xe để đến bến, ngoái đầu lại vẫy tay. Ở phía sau, cậu em trai đứng lặng, cất tiếng “bai bai chị Hai” đầy lưu luyến.

Em trai ôm tiễn chị từ phía sau đầy tình cảm.

Chỉ vài giây ngắn ngủi do camera an ninh ghi lại, không dàn dựng, không âm nhạc bi lụy, clip lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự mộc mạc, chân thật. Hình ảnh cậu bé nhỏ xíu, ôm chặt chị trong khoảnh khắc chia xa sau Tết khiến nhiều người xem thấy thấp thoáng đâu đó câu chuyện của chính mình.

Phần bình luận dưới video nhanh chóng trở thành “góc tâm sự” của cộng đồng mạng. Nhiều người không giấu được sự xúc động: “Em trai lớn lên mà có người yêu thì chắc là tình cảm dữ lắm đây”; “Thấy cưng quá, tôi xem mà nước mắt rưng rưng”; “Dễ thương quá, làm cách nào để mình có thể xin được video này không ạ. Xem video mà chảy nước mắt luôn á”.

Không ít tài khoản chia sẻ câu chuyện cá nhân khi xem clip: “Mình cũng có đứa em như vậy á, mình hay lạnh lùng với nó nhưng nó vẫn dịu dàng tình cảm với mình”; “Em trai lớn nhanh lắm đấy, thương nó nhiều hơn”; “Ông nhỏ thấy chị vội vàng sợ đi, luyến tiếc chạy theo ôm chị á, thấy mấy cái như này không nỡ đi. Gặp tui chắc khóc lúc đó luôn quá”.

Khoảnh khắc em trai bất ngờ ôm chị từ phía sau tiễn đi làm đã chạm đến trái tim hàng triệu người.

Đặc biệt, có những bình luận khiến người đọc rưng rưng: “Kiếp trước họ đã hứa gặp lại, may mắn là họ gặp lại nhau trong hình hài là ruột thịt”; “Nhìn mà nhớ em trai mình quá. Em trai mình không thể ở bên cạnh gia đình nữa rồi”; “Tôi cũng từng như vậy, mỗi lần chị ấy đi là mỗi lần tôi rơi lệ, tiếc là chị ấy đã mãi ra đi khi còn tuổi đôi mươi. Em nhớ chị”.

Bên cạnh những dòng cảm xúc lắng đọng, cộng đồng mạng cũng góp thêm sắc màu hài hước. Một số người “than thở” rằng em trai mình không tình cảm được như vậy: “Tôi cũng có em trai mà thằng em tôi nó hướng nội, nó không thể hiện tình cảm, ít thể hiện lắm”; “Em nhà người ta tình cảm, em tôi cảm lạnh, nghịch lắm, chỉ xin tiền chị”; “Em nhà tôi nó cũng ôm tôi nhưng mà ôm khi vật lộn đánh nhau”.