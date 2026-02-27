Bắt giữ kẻ 'cõng' 4 tiền án đi cướp vàng của người phụ nữ ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 27/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an xã Thăng An truy xét, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Công Toàn (SN 1997, trú thôn Bình Túy, xã Thăng An) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 26/2, Công an xã Thăng An tiếp nhận tin báo của bà H.T.T. (SN 1969, trú xã Xuân Phú) về việc bị một đối tượng cướp tài sản tại thôn Bình Hòa, xã Thăng An.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thăng An báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự phân công lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Nguyễn Công Toàn - kẻ "cõng" 4 tiền án đi cướp tài sản. (Ảnh: C.A)

Đến 13h cùng ngày, sau hơn 2 giờ truy xét quyết liệt, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Công Toàn là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và triệu tập về trụ sở Công an xã làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Toàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Theo lời khai, khoảng 9h15 ngày 26/2, Toàn điều khiển xe mô tô từ nhà tại xã Thăng An sang xã Xuân Phú với mục đích tìm nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khi đến khu vực đường nội bộ thuộc Công ty Khoáng sản Quảng Nam (địa phận thôn Bình Hòa, xã Thăng An), phát hiện bà H.T.T. đang điều khiển xe máy một mình, Toàn đuổi theo, áp sát làm nạn nhân ngã xuống lề đường. Tại đây, đối tượng khống chế và yêu cầu nạn nhân đưa vàng.

Do hoảng sợ, bà H.T.T. đã giao 2 nhẫn vàng và 1 điện thoại di động. Chưa dừng lại, Toàn mở cốp xe của nạn nhân, lấy 1 túi xách bên trong có 1 dây chuyền, 1 chiếc nhẫn, số tiền 1.750.000 đồng cùng một số giấy tờ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Di chuyển đến khu vực nghĩa địa thuộc xã Thăng An, Toàn mở túi xách kiểm tra, sau đó lấy các tài sản có giá trị, đốt toàn bộ giấy tờ cùng túi xách nhằm xóa dấu vết; riêng chiếc điện thoại di động bị vứt vào bụi rơm trên đường về nhà. Số tài sản chiếm đoạt được, Toàn cất giấu dưới nệm trong phòng ngủ để che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Thăng An tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Toàn, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Qua khám xét tại phòng ngủ của Toàn, công an thu giữ 1 sợi dây chuyền, 3 chiếc nhẫn và số tiền mặt 1.750.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, Toàn có 2 tiền án cướp giật tài sản, 1 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tiền án trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử.