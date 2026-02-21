Bắt kẻ cướp giật điện thoại tại TP.HCM rồi trốn ra đảo

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết bắt giữ Nguyễn Thành Tài (SN 1993, thường trú phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Thành Tài (thứ 2 từ trái sang) tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 17/2 (mùng 1 Tết), em L.T.T.M. (SN 2010, tạm trú phường Chánh Hưng) điều khiển xe máy điện đến một quán nước trên đường Dương Bá Trạc. Trong lúc ngồi trên xe chờ mua nước và sử dụng điện thoại, M. bị một thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Chánh Hưng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua rà soát, công an xác định Nguyễn Thành Tài có liên quan đến vụ việc. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi nơi cư trú nhằm tránh sự truy bắt.

Tiếp tục mở rộng truy xét, đến khoảng 1h15 ngày 19/2, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Tài khi đang lẩn trốn tại xã Thạnh An.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai do thấy bị hại sử dụng điện thoại có giá trị nên nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, đối tượng đã bán chiếc điện thoại với giá 10 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng thu hồi tài sản, trao trả lại cho bị hại.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế sử dụng điện thoại, tài sản có giá trị khi dừng xe hoặc tại nơi công cộng, đặc biệt vào buổi tối. Khi xảy ra sự việc, cần kịp thời trình báo để lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.