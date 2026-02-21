Tranh cãi đậu xe chắn lối và những màn thách thức ngang ngược

Người phụ nữ lái xe máy va quệt làm vỡ ốp đèn ô tô đỗ lề đường: Thách báo công an, tuyên bố "không đền"
Mùng 2 Tết (18/2), anh Hứa Xuân Nhất (trú tại thôn Văn Minh, xã Phú Thái, TP Hải Phòng; trước là xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bức xúc chia sẻ lên một diễn đàn người dùng ô tô video ghi lại cảnh chiếc xe KIA Cerato của mình bị va quệt.
Người phụ nữ lái xe máy va quệt làm vỡ ốp đèn ô tô đỗ lề đường: Thách báo công an, tuyên bố "không đền".
Theo nội dung video, một người phụ nữ điều khiển xe máy kéo theo phương tiện tự chế và nối thêm giá kệ có bánh xe đã va vào đuôi xe của anh Nhất khi xe đang đỗ sát lề đường. Hậu quả là cụm ốp đèn hậu, đèn lùi bị vỡ, cản sau nứt và xuất hiện vết xước sơn sâu.
Người phụ nữ dừng xe máy, quay lại xem vết hư hỏng nhưng không hề xin lỗi. Trái lại, khi anh Nhất đề nghị bồi thường theo chi phí sơn sửa ở đại lý chính hãng thì người phụ nữ này lập tức đổ lỗi do anh đỗ lấn đường, chỉ nhận bồi thường một nửa, đồng thời, muốn anh mang ra cửa hàng tư nhân trong khu để sửa. Sau đó, chị này lớn giọng văng tục, thách chủ xe báo công an và tuyên bố “không đền”.
Vụ việc xảy ra hôm 29 Tết (16/2) thì ngay hôm sau, mùng 1 Tết (17/2), người phụ nữ này, tên Ng.Th lên mạng tiếp tục thách thức chủ xe Kia Cerato “thích thì gặp nhau ở công an”.
Sáng mùng 3 Tết (19/2), chỉ khi anh Hứa Xuân Nhất đi trình báo Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông, TP Hải Phòng thì chiều cùng này, người phụ nữ này mới “xuống nước”, đến nhà xin lỗi và viết cam kết bồi thường thiệt hại.
Kể lại câu chuyện với VietNamNet, chủ xe KIA Cerato cho biết, người phụ nữ này là hàng xóm cách nhà anh chỉ 800 mét và chiếc xe vừa được anh sơn lại ngoại thất 3 hôm trước.
“Bản thân tôi không hề muốn sự việc phức tạp. Nếu ngay từ đầu khi xảy ra va quệt, chị ấy nói 1 câu xin lỗi và nhận sai, bồi thường là xong. Giờ thì chị ấy có xin lỗi nhưng hậu quả là mất cả tiền lẫn tiếng và khiến mấy ngày nghỉ Tết thành ra mất vui”, anh Nhất giãi bày.
“Trong văn hóa giao thông, cần bình tĩnh trước mọi tình huống khi xảy ra va chạm và điều quan trọng nhất là không trốn tránh trách nhiệm khi mình gây ra lỗi”, anh Nhất nói.
Qua quan sát trong video, chiếc KIA Cerato đỗ sát lề đường, khoảng trống còn lại đủ cho các xe khác lưu thông. Trong khi đó, người phụ nữ vi phạm luật giao thông khi điều khiển xe máy có thêm bộ phận tự chế, kéo theo hàng cồng kềnh.
Bị nhắc đỗ xe chắn đường, người đàn ông đánh thêm xe thứ hai khóa đuôi xe vào ngõ: Nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Cũng ngày mùng 2 Tết (18/2), một vụ việc “va chạm lời qua tiếng lại” khác liên quan đậu xe chiếm lối đi trong ngõ ở phường Trần Phú, Hà Tĩnh đã bị đẩy lên đỉnh điểm căng thẳng, buộc công an phải vào cuộc và có thể vượt qua khỏi ranh giới vụ việc tranh chấp dân sự.
Theo chia sẻ hôm 20/2 trên trang cá nhân, anh Phạm Anh T. (trú tại xã Hương Phố, Hà Tĩnh) cho biết, trưa ngày 18/2, anh lái xe (Hyundai Creta) tới nhà ông bà ngoại, khi đến đoạn đường ở số 10, ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú thì gặp chiếc xe Toyota Yaris mang BKS 38A-612.XX màu trắng đỗ giữa ngõ khiến anh không thể đi tiếp. Anh T. bấm còi nhưng không thấy chủ xe xuất hiện, trên xe không để số điện thoại liên lạc.
Một lúc sau, vợ chồng chủ chiếc Toyota mới từ trong nhà người thân bước ra hỏi chuyện. Khi anh T. bày tỏ ý kiến “anh đỗ xe như thế này sao em đi được” và đề nghị “đánh xe vào giúp cho em qua với” thì người đàn ông tên N.V.L. (trú tại phường Trần Phú), chủ chiếc xe trên lại phản ứng, nói “đỗ cả ngày ở đây cũng được”.
Theo anh T, người đàn ông này đi bộ về nhà và 5-7 phút sau, đánh thêm một chiếc Ford Everest “khóa đuôi” ô tô của anh, khiến anh phải trình báo Công an phường Trần Phú.
Điều đáng nói là, khi cán bộ công an phường đến gọi điện mời người đàn ông này ra hiện trường giải quyết, người này không ra khiến cán bộ công an phải đến tận nhà mời làm việc. Sau đó, người đàn ông này chỉ di chuyển chiếc xe Ford Everest “khóa đuôi” xe của anh T. với lý do “anh em công an nhờ”.
Còn với chiếc Toyota Yaris đang chắn lối phía trước, dù được lực lượng chức năng nhắc nhở, thuyết phục, người đàn ông trên vẫn nhất quyết không lùi chiếc xe này và lấy lý do xe “mất chìa khoá”. Đồng thời, anh này còn thách “phạt 100 triệu cũng được".
“Sau đó, anh ta bỏ đi khỏi hiện trường để lại tôi cùng các anh công an và chiếc xe trắng “mất chìa khoá” đang đỗ chình ình giữa con ngõ nhỏ”, anh Phạm Anh T. kể lại.
Tối 19/2, Công an phường Trần Phú đã mời anh N.V.L và chị Đ.T.H, chủ xe Toyota đỗ trong ngõ trên đến trụ sở làm việc. Tại đây, hai người này thừa nhận hành vi của mình sai, thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa khép lại và đang được Công an phường Trần Phú củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Nhìn nhận sự việc này, anh Phạm Thành Lê, quản trị viên của diễn đàn Otofun cho rằng: “Đỗ xe sai thì phải sửa, chủ xe không nhận sai lại còn thách thức. Đó là thái độ ngang ngược, cần được xử phạt nghiêm minh”.
Theo anh Lê, trong trường hợp này, chủ xe Toyota Yaris đã sai khi "dừng, đỗ tại nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới lưu thông" (khoản 4, Điều 18, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ), mức phạt hành chính có thể từ 2-3 triệu. Nhưng việc điều thêm xe Ford Everest khóa đuôi xe Hyundai Creta là hành vi gây rối trật tự công cộng, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Cố lách qua chiếc Ford Ranger đỗ xe chắn cửa, chiếc Mercedes-Benz GLS 450 bị trầy xước cả gương
Một trường hợp đậu xe chắn cửa khác được chia sẻ ngay trong sáng mùng 1 Tết (16/2) khiến chủ nhà buộc phải lên mạng “than thở” dù không muốn đầu năm phải “khẩu nghiệp”.
Đó là trường hợp của chị H.P (trú ở phường 15, Quận 10, TP HCM). Chị P kể, sáng mùng 1, trước cửa nhà chị bỗng bất ngờ xuất hiện một chiếc bán tải Ford Ranger màu trắng đỗ chình ình trước cửa ra vào trong khi con đường này khá rộng.
“Kết quả là cả ngày, tôi phải gọi xe taxi Grab phục vụ đi lại. Đến khi có việc bắt buộc phải lái xe cá nhân, chồng tôi phải mất 30 phút cố lách ra. Dù đã cụp gương nhưng màn lách xe này đã khiến chiếc gương xe bị trầy xước”, chị H.P cho biết.
Được biết, chiếc xe của gia đình chị P là mẫu xe sang Mercedes-Benz GLS 450 và thiệt hại khắc phục vết trầy xước gương xe có thể tốn hàng chục triệu đồng.
Chia sẻ với VietNamNet, chị H.P nói: “Các tài xế ô tô cần có ý thức đỗ xe tuyệt đối tránh cửa ra vào. Nếu bất đắc dĩ phải đỗ xe khẩn cấp thì nên để lại giấy nhắn kèm số điện thoại. Còn nếu để lâu, nên đỗ vào đúng các bãi đậu xe cách đó không xa, vừa an toàn vừa đúng luật”.
“Ô tô giờ đã khá phổ biến và xác suất các gia đình ở đô thị giờ đều có xe riêng. Vì vậy, tư duy lái xe, đậu xe cần thay đổi chứ không thể nghĩ linh hoạt như xe máy”, chị P nói.
Ngay trước Tết, vụ việc gây xôn xao và bức xúc nhất là chiếc Mercedes-Benz GLC 200 của chị Đỗ Bích Ngọc (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị bà M.B.V và người nhà cào xước khắp thân xe, bẻ gương, đập kính và nhắn tin thách thức chỉ vì cho rằng, xe “đỗ chắn cửa nhà” (thực tế, xe đỗ lề đường cách cửa nhà khoảng 3 mét). Sự việc xảy ra ở phường Đại Mỗ, Hà Nội. Chỉ đến khi sự việc được chủ xe trình báo công an và gầy ồn ào trên mạng xã hội, gia đình bà M.B.V mới đến nhà xin lỗi chị Ngọc.
Tuy nhiên, với mức giám định thiệt hại của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng UBND phường Đại Mỗ là 56,3 triệu đồng và theo trình báo tố giác tội phạm của chị Ngọc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”” theo Bộ Luật Hình sự hôm 12/2.
Nhận sai, xin lỗi muộn không giúp tránh khỏi nguy cơ đối mặt vòng lao lý
Có thể nói, nút thắt trong các vụ việc trên đều nằm ở thái độ ứng xử của các bên và sự sai lệch nhận thức đối với hành vi đậu xe. Ở đô thị Việt Nam, hạ tầng bãi đỗ còn thiếu, mật độ xe cá nhân tăng nhanh, xung đột không gian đỗ xe là điều khó tránh. Thế nhưng không ít người lại mặc định vỉa hè, lối ngõ, lòng đường trước nhà là "của mình" hay ngược lại, đậu xe tùy tiện, chắn cửa, chắn lối đi nhưng không để lại số điện thoại liên lạc gây cản trở giao thông.
Nhận sai và nói lời xin lỗi đúng lúc có thể chấm dứt mâu thuẫn trong vài phút. Một mảnh giấy ghi số điện thoại, một động tác di chuyển xe vài mét hay đơn giản là trình báo công an khi phát hiện hành vi đậu xe sai… mới là cách làm đúng.
Nhưng khi sự cố bị đẩy lên bằng cái tôi, bằng sự thách thức, bằng tư duy “xe tôi, tôi thích đỗ đâu thì đỗ”, “người khác đỗ sai thì có quyền phá hoại xe”, hậu quả không chỉ là tiền phạt.
Một cái Tết đã mất vui, hình ảnh cá nhân bị tổn hại khi sự việc phải đưa lên mạng xã hội. Và khi cơ quan công an phải vào cuộc giải quyết, nguy cơ xử lý hình sự là hiển hiện nếu hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm chứ không thể dừng lại là “giải quyết bằng tình cảm”, chỉ xử phạt hành chính. Một khi một người trong cuộc phải vướng vào lao lý, việc nhận sai và xin lỗi đã thành muộn.