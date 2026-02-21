Cách làm gỏi gà xé phay giải cứu gà sau Tết

(VTC News) -

Sau những ngày Tết sum vầy, hầu như gia đình nào cũng có vài con gà cúng trên bàn thờ tổ tiên. Gà luộc chín vàng, thơm phức nhưng không phải nhà nào cũng ăn hết. Phần còn lại nếu chỉ hâm nóng lại nhiều lần sẽ dễ ngán, mất vị ngọt tự nhiên. Vậy làm gì với gà cúng Tết còn dư? Câu trả lời đơn giản mà hấp dẫn chính là món gỏi gà xé phay, một lựa chọn vừa chống ngán, vừa tận dụng trọn vẹn nguyên liệu sẵn có trong gian bếp ngày đầu năm.

Món gỏi gà xé phay không cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm, cách làm nhanh gọn nhưng hương vị lại hài hòa, thanh mát. Đây được xem là “giải pháp giải cứu gà thừa sau Tết hiệu quả.

Món gỏi gà xé phay giải cứu gà sau Tết. (Ảnh: Thu Thủy)

Nguyên liệu làm gỏi gà xé phay

Tùy lượng gà còn lại trong nhà, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh. Công thức gợi ý gồm:

1/4 con gà luộc (nhà còn bao nhiêu dùng hết bấy nhiêu)

1/2 củ cà rốt (gia giảm tùy khẩu vị)

1 củ hành tây

2 trái ớt sừng

1 bó nhỏ rau răm (thích ăn nhiều có thể tăng thêm)

Tỏi, ớt, chanh, nước mắm, đườngLạc rang giã dập

Ngoài ra, tùy sở thích có thể bổ sung thêm lá chanh thái chỉ, bắp cải tím, rau giá, xoài non… để món ăn thêm phong phú và bắt mắt.

Công thức pha nước sốt trộn gỏi

Nước sốt là linh hồn của món gỏi, quyết định độ đậm đà và cân bằng vị chua – mặn – ngọt. Công thức cơ bản như sau:

4 thìa nước mắm

2 thìa đường

3 thìa nước lọc

2 thìa nước cốt chanh

Tỏi, ớt băm nhuyễn

Có thể thêm tiêu nếu thích vị cay nồng. Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình. Đây là tỷ lệ quen thuộc, tuy nhiên người nội trợ hoàn toàn có thể gia giảm tùy theo độ đậm nhạt mong muốn.

Nước sốt là linh hồn của món gỏi. (Ảnh: Thu Thủy)

Các bước làm gỏi gà xé phay

Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi thái sợi nhỏ hoặc bào sợi mảnh để khi trộn dễ thấm gia vị. Hành tây bóc vỏ, rửa sạch và thái mỏng.

Nếu không ăn được hành tây sống, bạn có thể trụng nhanh qua nước sôi rồi vớt ra ngay. Sau đó ngâm vào nước đá lạnh để giữ độ giòn. Cách làm này giúp hành bớt hăng mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên.

Ngâm hành tây cho bớt hăng. (Ảnh: Thu Thủy)

Với những ai ăn được hành sống, chỉ cần ngâm hành tây vào nước đá lạnh pha vài giọt nước chanh khoảng 5–10 phút là đủ để giảm mùi hăng. Cà rốt cũng có thể ngâm chung nước đá để giữ màu sắc tươi sáng và độ giòn.

Ớt sừng rửa sạch, bỏ hạt, thái sợi mỏng. Tỏi và ớt băm nhuyễn để chuẩn bị cho phần nước sốt.

Phần gà luộc sau Tết thường đã nguội. Bạn nên dùng tay xé nhỏ từng miếng thịt theo thớ để giữ độ dai tự nhiên. Lưu ý lột bằng tay để “thịt ra thịt, xương ra xương”, loại bỏ hoàn toàn xương vụn và da thừa nếu không thích ăn da.

Việc xé tay thay vì dùng dao giúp miếng thịt có độ tơi, dễ ngấm gia vị hơn khi trộn.

Xé thịt gà bằng tay sẽ mềm hơn. (Ảnh: Thu Thủy)

Cho toàn bộ thịt gà xé, cà rốt, hành tây, ớt sừng và rau răm đã thái nhỏ vào một âu lớn. Rưới đều phần nước sốt lên trên, sau đó dùng tay (đeo găng) hoặc đũa lớn trộn nhẹ nhàng để các nguyên liệu hòa quyện.

Không nên bóp quá mạnh khiến rau củ bị nát và ra nước. Sau khi trộn xong, để khoảng 5–10 phút cho gỏi thấm vị. Trước khi dọn ra đĩa, rắc thêm lạc rang giã dập lên trên để tăng độ bùi và thơm.

Thành phẩm món ăn khi trộn hết các nguyên liệu. (Ảnh: Thu Thủy)

Thành phẩm là đĩa gỏi gà xé phay chua ngọt hài hòa, cay nhẹ, thơm mùi rau răm, giòn sần sật của hành tây và cà rốt. Món ăn không chỉ giúp “giải cứu” gà sau Tết mà còn mang đến cảm giác thanh mát, chống ngán hiệu quả trong những ngày đầu năm.