Giá xăng dầu hôm nay 21/2: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại nguy cơ Mỹ có thể tiến hành hành động quân sự khi Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép buộc Iran chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran cho biết, nước này dự kiến sẽ sớm hoàn tất dự thảo đề xuất phản hồi sau các cuộc đàm phán hạt nhân trong tuần, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tấn công quân sự hạn chế.

Giá dầu thê giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: The Hindu Business)

Iran là một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn, nằm đối diện bán đảo Arab giàu tài nguyên qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Bất kỳ xung đột nào tại khu vực này đều có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu ra thị trường quốc tế và đẩy giá tăng.

Thị trường hiện trong trạng thái chờ đợi, khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng diễn biến có thể thay đổi nhanh chóng tùy theo mức độ leo thang căng thẳng. Dữ liệu phân tích cho thấy, giới giao dịch đã gia tăng mua quyền chọn mua đối với dầu Brent trong những ngày gần đây, kỳ vọng giá có thể tiếp tục đi lên.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 20/2, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, không cao hơn 18.634 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 146 đồng/lít, không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.525 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, không cao hơn 18.615 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg, không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.