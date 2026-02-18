Giá xăng dầu hôm nay 18/2: Thế giới quay đầu giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh khi Ngoại trưởng Iran cho biết Hoa Kỳ và Iran đã đạt được sự đồng thuận về các “nguyên tắc định hướng” chủ chốt trong đàm phán hạt nhân, qua đó làm dịu lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ leo thang căng thẳng.

Nhiều thị trường châu Á đóng cửa trong ngày thứ Ba nhân dịp Tết Nguyên đán, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore...

Theo bà Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet tại New Delhi, giá dầu có thể tiếp tục biến động mạnh theo cả hai chiều, chủ yếu do tín hiệu ngoại giao hơn là các yếu tố cung - cầu thuần túy.

Washington và Tehran đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva trong ngày thứ Ba, tập trung vào tranh chấp hạt nhân kéo dài, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh so với phiên giao dịch trước. (Ảnh minh họa: Futurebridge)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết tiến triển đạt được trong ngày thứ Ba chưa bảo đảm một thỏa thuận nhanh chóng, song cho thấy tiến trình đàm phán đã có hướng đi rõ ràng hơn.

Iran sẽ tạm thời đóng một số khu vực tại Eo biển Hormuz trong vài giờ do “biện pháp an ninh” nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, theo hãng thông tấn bán chính thức Fars News Agency, khi Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành tập trận tại tuyến đường thủy này.

Giới đầu tư theo dõi sát quan hệ Mỹ - Iran, bởi bất kỳ leo thang hay xung đột nào cũng có thể dẫn tới việc Iran phong tỏa Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ then chốt của thế giới gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung toàn cầu.

Cũng tại Geneva, các quan chức Ukraine và Nga dự kiến tham gia vòng đàm phán hòa bình mới do Mỹ làm trung gian. Điện Kremlin cho biết nội dung thảo luận nhiều khả năng tập trung vào vấn đề lãnh thổ, điểm bất đồng chính giữa hai bên. Nếu đạt được giải pháp hòa bình, các biện pháp trừng phạt có thể được nới lỏng, tạo điều kiện để dầu Nga trở lại thị trường chính thống.

Bà Sachdeva nhận định tâm lý thị trường đang gắn chặt với diễn biến và tiến triển của các cuộc đàm phán, qua đó duy trì phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu.

Ở diễn biến khác, sản lượng tại mỏ dầu khổng lồ Tengiz oil field của Kazakhstan đang dần tăng trở lại sau sự cố gián đoạn hồi tháng 1, theo hãng thông tấn Nga Interfax.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 12/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố giá xăng dầu mới trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.