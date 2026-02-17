Hơn 800 tài xế bị phạt nồng độ cồn chỉ trong buổi trưa ngày mùng 1 Tết

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), CSGT công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, lực lượng CSGT công an 34/34 địa phương đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 10h-14h.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn sáng mùng 1 Tết Nguyên đán.

Kết quả, lực lượng CSGT kiểm soát 36.735 lượt phương tiện (203 xe khách, 597 xe tải, 8.713 xe con, 26.452 xe mô tô, 770 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (2 xe khách, 28 xe con, 758 xe mô tô, 21 xe thô sơ và phương tiện khác).

Đồng thời, lực lượng CSGT xử lý một số hành vi khác, gồm: không có giấy phép lái xe 220 trường hợp; không có đăng ký xe 176 trường hợp; không có gương chiếu hậu 36 trường hợp... Tạm giữ 809 phương tiện; 63 giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn trong khung giờ phát lệnh từ 10h-14h.

Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra nồng độ cồn từ 19h - 23h hôm nay.