Bắc Ninh: Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 người về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua chiêu trò mua bán thiên thạch giả., số tiền chiếm đoạt lên tới 11 tỷ đồng.

Bốn bị can gồm Man Thăng Long (sinh năm 1976, trú Hưng Yên), Tô Minh Quảng (sinh năm 1976, trú Quảng Nam), Vương Cường (sinh năm 1976, trú Hà Nội) và Mai Văn Cường (sinh năm 1983, trú Tuyên Quang).

Trước đó, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của bà D.T. (trú tại Hà Nội) về việc bà bị một nhóm người lừa mua thiên thạch giả, chiếm đoạt số tiền lớn. Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét.

Đến ngày 12/3, lực lượng chức năng đủ căn cứ khởi tố, bắt giữ những người liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, công an thu giữ gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt, 2 ô tô trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng (được mua từ tiền chiếm đoạt), cùng 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Theo điều tra, đầu năm 2025, Man Thăng Long phát hiện nhiều người có nhu cầu mua thiên thạch giá cao nên nảy sinh ý định làm giả để lừa đảo. Sau khi chế tạo thành công thiên thạch giả, Long cùng đồng phạm tìm kiếm “con mồi” là những người có điều kiện kinh tế, tin vào yếu tố tâm linh.

Tang vật vụ án.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo dàn dựng kịch bản tinh vi như: Yêu cầu giao dịch tại địa điểm chỉ định, tổ chức làm lễ trước khi mua bán. Trong quá trình giao dịch, nhóm sử dụng thủ đoạn đánh tráo, niêm phong “thiên thạch” trong két sắt và yêu cầu người mua không tự ý mở; nếu muốn kiểm tra thì phải mời chính những kẻ này đến làm lễ.

Sau khi nhận tiền, nhóm liên tục trì hoãn việc mở niêm phong với nhiều lý do khác nhau. Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, những kẻ lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng của gia đình bà T. Đến tháng 3/2026, nghi ngờ bị lừa, nạn nhân trình báo cơ quan công an.