Gã bạn trai cưỡng ép xăm hơn 250 hình lên cơ thể người yêu để đánh dấu chủ quyền

Một người phụ nữ Hà Lan đã phải trải qua hàng chục buổi xóa xăm đau đớn để loại bỏ hơn 250 hình xăm do chính tay bạn trai cũ thực hiện, bao gồm cả tên và các chữ cái viết tắt tên hắn ta.

Thực tế, không ít phụ nữ từng xăm tên hoặc ký tự viết tắt tên người yêu lên cơ thể, có thể do bị ép buộc hay áp lực tâm lý. Tuy nhiên, hiếm có câu chuyện nào cực đoan như trường hợp vừa được quỹ Stichting Spijt van Tattoo (Hối hận vì xăm hình) của Hà Lan tiết lộ. Gã người yêu bạo hành tự tay xăm tên và chữ cái viết tắt tên mình hàng chục lần lên cơ thể bạn gái như cách đánh dấu cô là tài sản riêng của mình.

Người phụ nữ trung niên này, được quỹ Stichting Spijt van Tattoo gọi bằng bí danh "Joke", đã phải chịu đựng nhiều năm bị ngược đãi. Cô chỉ có thể đối mặt với nỗi đau bằng cách tự an ủi bản thân với rượu và thuốc.

Người phụ nữ bị bạn trai bạo hành khắc tên lên khắp người.

Gã bạn trai cũ có tính kiểm soát của cô đã mua một chiếc máy xăm rẻ tiền trên mạng và đích thân xăm hơn 250 hình lên người cô; trong đó có cả dòng chữ "tài sản của ..." (các chữ cái viết tắt tên của hắn ta).

Ông Andy Han, người sáng lập quỹ Stichting Spijt van Tattoo, cho biết gã đàn ông đó xăm lên nhiều vị trí mà hắn cho rằng đã bị những người đàn ông khác chạm vào, chẳng hạn như ngực và vòng 3. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự kiểm soát và chiếm hữu cực đoan. Ông cũng cho biết thêm, một số hình xăm thậm chí còn nằm trên mặt và cổ của nạn nhân.

Tờ báo NL Times của Hà Lan công bố những bức ảnh trước và sau xóa xăm của Joke, cho thấy sự thay đổi gây sốc từ khuôn mặt chằng chịt hình xăm đến một diện mạo gần như hoàn toàn sạch sẽ sau quá trình điều trị.

Cả nạn nhân và quỹ hỗ trợ đều hy vọng câu chuyện chấn động này sẽ truyền cảm hứng cho những nạn nhân bị bạo hành khác dũng cảm đứng lên, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Joke chia sẻ trên trang web của tổ chức rằng những người từng chịu tổn thương sâu sắc vẫn có thể đứng dậy. Cô tin nếu bản thân có thể vượt qua thì những người khác cũng có thể làm được điều tương tự.

Quá trình thay đổi tích cực của người phụ nữ từng chịu cảnh ngược đãi.

Khi được hỏi liệu có hành động gì để phản kháng gã bạn trai cũ bạo lực hay không, Joke cho biết cô đã báo cáo sự việc với chính quyền Hà Lan. Thế nhưng cho đến nay, hắn vẫn chưa phải đối mặt với hậu quả pháp lý nào.

Ông Andy Han nhận định rằng bất kỳ người bình thường nào cũng không tự nguyện xăm hình sát mắt, trên mũi hay trên tai mình. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng không thể truy tố vì rất khó để chứng minh về mặt pháp lý.

Gã bạn trai cũ khẳng định rằng nạn nhân đồng ý thực hiện những hình xăm đó. Đối với Joke, điều này chẳng khác nào một sự bất công tột cùng. Joke hy vọng sẽ loại bỏ được tất cả các hình xăm vào cuối năm nay, nhưng những vết sẹo tâm lý và tổn thương tinh thần có lẽ cần thêm nhiều năm nữa mới có thể chữa lành.