Khai mạc World Cup 2026 tôn vinh Pele, Maradona

(VTC News) -

Theo báo Argentina Clarin, hai huyền thoại bóng đá thế giới là Pele và Diego Maradona sẽ được vinh danh trong lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra ngày 12/6. Việc tri ân hai huyền thoại không chỉ xuất phát từ tầm vóc lịch sử của họ đối với bóng đá thế giới mà còn bởi chính địa điểm tổ chức.

Tại World Cup 1970, chính trên mặt cỏ Azteca, Pele cùng đội tuyển Brazil đánh bại Italy 4-1 trong trận chung kết để giành chức vô địch thế giới lần thứ ba. Chiến thắng này giúp Brazil trở thành đội tuyển sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp Jules Rimet. Hình ảnh Pele và các đồng đội nâng cao chiếc cúp vàng tại Azteca đến nay vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc biểu tượng của bóng đá thế giới.

Pele cùng đội tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup 1970. (Ảnh: AP)

Mười sáu năm sau, Azteca tiếp tục chứng kiến một chương huy hoàng khác của lịch sử bóng đá. Trong trận chung kết World Cup 1986, Diego Maradona góp dấu giày vào bàn thắng quyết định, giúp Argentina đánh bại Tây Đức 3-2 để lần thứ hai đăng quang. Đó cũng là kỳ World Cup gắn liền với những màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Maradona.

Bên cạnh đó, sân Azteca còn gắn với rất nhiều dấu ấn đặc biệt xuyên suốt hành trình của World Cup trong 96 năm qua. Năm 2026, sân vận động có sức chứa 87.523 chỗ ngồi này sẽ chính thức trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử có tới 3 lần vinh dự là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup.

Khi Mexico lần đầu đăng cai World Cup vào năm 1970, sân Azteca được chọn làm nơi diễn ra lễ khai mạc. Mười sáu năm sau, Mexico tiếp tục trở thành chủ nhà World Cup 1986 sau khi Colombia rút lui vì khó khăn trong khâu tổ chức, và Azteca một lần nữa được giao trọng trách tổ chức lễ khai mạc.

Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vô địch sau khi Argentina đánh bại Tây Đức với tỷ số 3-2 tại chung kết World Cup 1986. (Ảnh: AP)

FIFA cũng đã công bố danh sách các nghệ sĩ góp mặt trong ba lễ khai mạc của World Cup 2026. Tại sân Azteca, tâm điểm sẽ là màn trình diễn của Shakira và Burna Boy với ca khúc chủ đề của giải đấu mang tên "Dai Dai".

Bên cạnh hai ngôi sao này, lễ khai mạc tại Mexico còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Tyla. Đây cũng là những cái tên đã tham gia thực hiện album nhạc chính thức dành cho World Cup 2026.

Phát biểu trước truyền thông, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino, nói: "Chuỗi lễ khai mạc này đại diện cho quy mô phi thường và tầm vóc lịch sử của những gì World Cup 2026 hướng tới".