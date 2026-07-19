XSKT 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/7/2026

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 19/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng ngày 12/7/2026 như sau:
Kết quả xổ số ngày 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng có giải đặc biệt là 818561 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 738732 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 777871 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
- XSMT thứ 2 do Công ty XSKT Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 3 do Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 4 do Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 5 do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 6 do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.
- XSMT thứ 7 do Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 19/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.