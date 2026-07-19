Công an Quảng Ninh bắt giữ 2 kẻ thu tiền ‘bảo kê’ tàu neo đậu trên sông Đá Bạc

(VTC News) -

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin việc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1963) và Nguyễn Thành Võ (sinh năm 1974), cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Mạo Khê tổ chức tuần tra trên tuyến sông Đá Bạc.

Hai bị can Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thành Võ bị khởi tố liên quan hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách thu tiền "bảo kê" tàu thuyền neo đậu trên sông Đá Bạc. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thành Võ đang lên tàu mang số hiệu NB-2915 để thu 100.000 đồng của thuyền viên với danh nghĩa "thu tiền an ninh", trong khi Nguyễn Văn Thắng điều khiển thuyền áp sát, chờ sẵn để đưa Võ tiếp tục đến các phương tiện khác thực hiện hành vi tương tự.

Cơ quan công an bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, Thắng và Võ nhiều lần sử dụng thuyền nhỏ để tiếp cận các tàu, thuyền neo đậu qua đêm trên tuyến sông Đá Bạc.

Nhóm này tự xưng thu "tiền an ninh", đồng thời sử dụng lời nói mang tính đe dọa để buộc các chủ tàu, thuyền trưởng phải giao từ 100.000 đến 200.000 đồng/lần. Sau khi nhận tiền, nhóm này ghi biển kiểm soát phương tiện vào “sổ theo dõi”, rồi tiếp tục di chuyển đến các tàu khác thực hiện hành vi cưỡng đoạt.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận trình báo, lấy lời khai của nhiều chủ tàu, thuyền viên thường xuyên neo đậu trên tuyến sông Đá Bạc. Các bị hại đều xác nhận việc nhiều lần bị các đối tượng nói trên yêu cầu nộp "tiền an ninh" trong trạng thái lo sợ nếu không nộp sẽ gặp phải rắc rối hoặc thiệt hại tài sản của tàu.

Kết quả nhận dạng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định Nguyễn Thành Võ là người trực tiếp lên các phương tiện để thu tiền, còn Nguyễn Văn Thắng là người điều khiển thuyền, giúp sức tích cực trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cũng xác định cả hai kẻ trên đều có nhiều tiền án, trong đó từng bị kết án về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Sau khi chấp hành xong án phạt tù, các đối tượng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục tái phạm với phương thức, thủ đoạn tương tự, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các chủ tàu, thuyền viên và người dân khi phát hiện các đối tượng tự ý thu phí "bảo kê", có hành vi đe dọa, ép buộc giao tiền hoặc tài sản cần bình tĩnh, kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được bảo vệ và xử lý theo quy định.

Đồng thời, các chủ tàu, thuyền viên cần tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, góp phần đấu tranh, triệt xóa các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường thủy.