Người đàn ông Lai Châu lái máy cày mở đường cứu nạn giữa vùng lũ dữ

(VTC News) -

Ngay sau khi hay tin lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nặng tại xã Mường Than (Lai Châu), anh Phan Văn Hoan, trú tại bản Mường, xã Than Uyên, đã chủ động lái chiếc máy cày của gia đình đến khu vực bị ảnh hưởng để tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Trong 3 ngày liên tiếp, anh Hoan cùng chiếc máy cày có mặt tại nhiều điểm sạt lở, trực tiếp san gạt đất đá, góp phần giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc sau mưa lũ.

Sau khi đất đá được san gạt, nhiều tuyến đường dần được khơi thông, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Anh Hoan sử dụng máy cày để đưa lực lượng cứu hộ và người dân vượt qua khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Xã Mường Than)

Không chỉ đảm nhận việc dọn dẹp đất đá, chiếc máy cày của anh Hoan còn trở thành phương tiện hỗ trợ đặc biệt trong vùng lũ. Tại những vị trí nước chảy mạnh, phương tiện này được sử dụng để đưa lực lượng cứu hộ và người dân vượt qua khu vực nguy hiểm, giúp việc tiếp cận hiện trường diễn ra nhanh và an toàn hơn.

Theo anh Hoan, khi biết bà con gặp khó khăn vì thiên tai, anh chỉ mong có thể góp một phần sức lực để hỗ trợ.

"Nơi nào cần giúp đỡ trong thời điểm này, bản thân vẫn sẵn sàng có mặt", người đàn ông này chia sẻ.

Nhiều ngôi nhà dọc hai bên Quốc lộ 32 tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ. (Ảnh: Minh Đức)

Đến khoảng 13h hôm nay (19/7), với sự tham gia của các lực lượng chức năng và sự chung tay hỗ trợ của người dân, tuyến Quốc lộ 32 qua khu vực bản Đội 11, xã Mường Than, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ quét, đã được thông tuyến.

Việc khôi phục giao thông giúp các phương tiện chuyên dụng và lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường thuận lợi hơn, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực bị ảnh hưởng.

Trong đợt mưa lũ những ngày qua, tỉnh Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 17h ngày 18/7, mưa lũ khiến 4 người chết, gồm: anh Lò Văn Ch. (31 tuổi), cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi) và chị Phạm Thị L. (32 tuổi), cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than; cháu Bàn Thị L. (10 tuổi, trú bản Nậm Sáng, xã Mường Than).

4 người đang mất tích gồm: bà Lường Thị X. (45 tuổi), bà Đỗ Thị H. (54 tuổi), bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi), cháu Phạm Bảo Ch. (11 tuổi), cùng trú tại bản Chít.

Mưa lũ cũng khiến 9 người bị thương (7 người tại Mường Than, 1 người tại Pa Ủ, 1 người tại Hua Bum).