Xe siêu sang Trung Quốc bán chạy hơn cả Rolls-Royce

(VTC News) -

Trong nhiều thập kỷ qua, công thức thành công trong ngành ô tô tại Trung Quốc khá đơn giản: mua một chiếc Volkswagen nếu bạn có khả năng tài chính hạn chế, chọn Mercedes nếu bạn khá giả, Bentley cho những người rất giàu và Rolls-Royce nếu muốn thể hiện đẳng cấp.

Tuy nhiên, xu hướng hiện nay cho thấy ngày càng nhiều người tiêu dùng giàu có đang chuyển sang lựa chọn những thương hiệu gần gũi hơn với quê hương, điển hình là Hongqi, thương hiệu xe hạng sang thuộc tập đoàn ô tô quốc doanh FAW.

Hongqi, nổi tiếng với những chiếc limousine được các lãnh đạo chính trị Trung Quốc sử dụng từ thời Chủ tịch Mao đến Tập Cận Bình, đã trải qua quá trình tự đổi mới để trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe cao cấp.

Mẫu xe mới nhất của hãng, Golden Sunflower Guoli, ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vào tháng 4, có giá khoảng 1,6 triệu USD, đưa nó vào phân khúc thường chỉ dành cho những chiếc xe đặt làm riêng độc quyền từ châu Âu.

Thay vì cạnh tranh về công suất động cơ hay thời gian hoàn thành vòng đua Nürburgring, Hongqi tập trung vào việc khai thác văn hóa, tay nghề thủ công và bản sắc dân tộc Trung Quốc. Tại triển lãm Bắc Kinh, Chủ tịch FAW, Qiu Xiandong, đã mô tả Golden Sunflower Guoli là “một tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự tự tin về văn hóa”.

Chiếc sedan này được chế tác tỉ mỉ, với một nghệ nhân đã dành hơn 1.200 giờ để thêu những đường chỉ tinh xảo, sử dụng 100 sợi tơ tằm mỏng hơn cả sợi tóc người để tạo ra hiệu ứng thị giác về những đám mây trên trần khoang chở hành khách.

Chiến lược khai thác niềm tự hào và di sản văn hóa Trung Quốc đang phát huy hiệu quả. Theo FAW, dòng xe siêu sang Golden Sunflower ra mắt năm 2024 đã thu hút 1.400 đơn đặt hàng trong năm tiếp theo.

Trong khi đó, Rolls-Royce không công bố số liệu cụ thể về thị trường Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích ước tính chỉ có khoảng 700 trong số 5.664 lượt đăng ký toàn cầu của thương hiệu này vào năm 2025 là tại Trung Quốc.

Hiện tại, Hongqi đang chuẩn bị mở rộng thị trường sang Malaysia và tăng cường hoạt động tại Nga, nơi các lệnh trừng phạt sau cuộc chiến Ukraine đã tạo ra cơ hội cho các thương hiệu xe sang thay thế, khi việc bán hàng chính thức của BMW và Mercedes bị hạn chế.