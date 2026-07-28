Giám đốc Sở Xây dựng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

(VTC News) -

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng và Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán Vũ Đình Quang. (Ảnh: baocaobang.vn)

Trong chương trình kỳ họp, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trình bày Tờ trình số 2558 ngày 21/7/2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 do được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đại biểu biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Đình Quang.

Để đảm bảo số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trình HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tờ trình số 2675 ngày 27/7/2026 về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh đã bầu ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà: Lưu Công Hữu, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Thư, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phạm Xuân Tùng, nguyên Giám đốc Sở Công Thương; Hà Ngọc Tú, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh do chuyển công tác.

Đồng thời, HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với các ông, bà: Nguyễn Thế Hoàn, Giám đốc Sở Tài chính; Lê Văn Giang, Chánh Thanh tra tỉnh; Lê Văn Định, Giám đốc Sở Công Thương; Đàm Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các nội dung nhân sự đều được đại biểu HĐND tỉnh thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.