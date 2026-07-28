Link xem trực tiếp Philippines vs Myanmar 17h ngày 28/7, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Philippines vs Myanmar diễn ra lúc 17h ngày 28/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động New Clark City (Philippines), thuộc khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Philippines vs Myanmar trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Philippines vs Myanmar nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Philippines vs Myanmar trên kênh nào?

Trận Philippines vs Myanmar được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Philippines vs Myanmar trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Philippines vs Myanmar được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Philippines vs Myanmar hôm nay

Link xem trực tiếp Philippines vs Myanmar được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Philippines vs Myanmar (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/philippines-myanmar-6a66d4ec408ec9dba10c7a0a

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt".

Thông tin trận Philippines vs Myanmar

Philippines bước vào giải với sự chuẩn bị đầy hứa hẹn. Ở loạt trận FIFA Days diễn ra vào tháng 6, đội bóng này lần lượt vượt qua Guam và Myanmar với cùng tỷ số 5-1, cho thấy hàng công có phong độ ổn định. Sau khi lọt vào bán kết ở kỳ giải gần nhất, Philippines đặt mục tiêu tái lập thành tích này, thậm chí hướng tới một kết quả ấn tượng hơn tại ASEAN Cup 2026.

Philippines sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh nhất trong nhiều năm qua, với nòng cốt là các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó không ít gương mặt chơi bóng tại các giải vô địch châu Âu. Chất lượng đội hình đồng đều cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp đội bóng được kỳ vọng sẽ tiến sâu và đủ sức cạnh tranh chức vô địch.

Về phía Myanmar, họ buộc phải hướng tới một kết quả tích cực sau khi để thua Malaysia 1-2 ở trận ra quân. Dù sớm vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV Jorn Andersen không thể duy trì lợi thế và để đối thủ lật ngược thế cờ trong hiệp hai.

Trong bối cảnh bảng B còn có sự góp mặt của Thái Lan và Timor Leste, cuộc đối đầu này được xem là trận đấu mang tính bản lề, bởi một chiến thắng sẽ tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ba trong bốn lần chạm trán gần nhất giữa Philippines và Myanmar đều có từ 5 bàn thắng trở lên. Khi đội chủ nhà theo đuổi lối chơi tấn công, còn Myanmar không còn lựa chọn nào ngoài việc dồn lên tìm kiếm điểm số.