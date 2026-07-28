Đồng Tháp thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh trên nền tảng AI

(VTC News) -

Trước xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế Đồng Tháp phối hợp cùng Tập đoàn FPT và Cisco tổ chức hội thảo “Kiến tạo Hệ sinh thái Y tế Thông minh trên nền tảng AI và Hạ tầng số”. Sự kiện hướng đến tăng cường kết nối giữa các đơn vị y tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp công nghệ, đồng thời chia sẻ các giải pháp phục vụ quá trình xây dựng bệnh viện thông minh.

Tại hội thảo, FPT giới thiệu bộ giải pháp tổng thể nhằm hỗ trợ các bệnh viện chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang bệnh viện thông minh, tiến tới không sử dụng hồ sơ giấy.

Phát biểu khai mạc, BS CKII. Nguyễn Thanh Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp - cho biết, ngành y tế xác định xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh trên nền tảng AI và hạ tầng số là định hướng lâu dài, với năm trụ cột: hạ tầng số hiện đại, an toàn; dữ liệu chuẩn hóa, liên thông; hoàn thành bệnh án điện tử, tiến tới bệnh viện không giấy tờ; đẩy mạnh AI trong chẩn đoán, điều hành; và phát triển nhân lực số. “Con người luôn là yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số”, ông nhấn mạnh.

BS CKII. Nguyễn Thanh Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp - phát biểu khai mạc.

Ông Lê Quang Vĩnh Phúc - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp FPT IS, Tập đoàn FPT - chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ trọng yếu đã được Đảng và Chính phủ xác định và chỉ đạo thực hiện thông qua các văn bản, Nghị quyết quan trọng. Trong đó, xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh đòi hỏi một nền tảng công nghệ thống nhất, đây là lý do Cisco và FPT cam kết đồng hành cùng hệ thống y tế tại Đồng Tháp nói riêng và ngành y tế nói chung.

Với gần 40 năm đồng hành chuyển đổi số quốc gia, FPT đã tích lũy năng lực triển khai nền tảng số quy mô lớn, đặc biệt trong y tế; riêng tại Đồng Tháp, FPT đã ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện với tỉnh từ năm 2022, xác định y tế thông minh là lĩnh vực trọng tâm. Trong khi đó, Cisco là đơn vị hàng đầu thế giới, mang đến nền tảng kết nối an toàn, tin cậy trước yêu cầu ngày càng cao về bảo mật dữ liệu y tế”.

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia của FPT và Cisco đã trình bày nhiều giải pháp phục vụ chuyển đổi số ngành y tế, từ hạ tầng sẵn sàng cho AI, xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh đến quản trị rủi ro dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.

Cisco chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại các bệnh viện lớn trên thế giới, trong đó giới thiệu công cụ Kardia AI có khả năng rút ngắn thời gian đọc bản ghi MRI tim từ khoảng 60 phút xuống còn 10 phút. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu tập trung để phát hiện các hành vi bất thường, tăng cường năng lực bảo vệ hệ thống y tế trước nguy cơ tấn công mạng.

Ở góc độ hạ tầng, FPT nhận định các bệnh viện đang chịu áp lực từ việc triển khai bắt buộc bệnh án điện tử cũng như nhu cầu xử lý dữ liệu ngày càng lớn khi AI được đưa vào hoạt động khám chữa bệnh. Dựa trên Khung kiến trúc số ngành y tế theo Quyết định 2146/QĐ-BYT, doanh nghiệp giới thiệu mô hình gồm năm lớp, từ kênh tương tác với người bệnh, ứng dụng nghiệp vụ, nền tảng dữ liệu quốc gia đến hạ tầng số và hệ thống quản trị. Theo các chuyên gia, dữ liệu sẽ trở thành trung tâm của bệnh viện thông minh, giúp bác sĩ đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và hỗ trợ lãnh đạo điều hành dựa trên dữ liệu thực.

Song song với việc phát triển nền tảng công nghệ, yếu tố bảo mật cũng được đặc biệt nhấn mạnh. Đại diện FPT cho biết dữ liệu y tế có giá trị rất cao và ngành y tế hiện chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật về khám chữa bệnh, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Doanh nghiệp dẫn chứng việc từng phát hiện lỗ hổng trên một máy chủ PACS có nguy cơ làm lộ hơn 18.000 ca chụp chiếu, đồng thời đề xuất mô hình hỗ trợ các bệnh viện đánh giá tổng thể hệ thống, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và giám sát an toàn thông tin 24/7.

Phát biểu bế mạc, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Tháp đánh giá hội thảo là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mô hình bệnh viện thông minh tại địa phương. Ngành y tế tỉnh đặt mục tiêu từ ngày 1/10/2026 sẽ thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy bằng bệnh án điện tử, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu để mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử suốt đời. Bên cạnh đó, địa phương sẽ đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh và trợ lý ảo, đồng thời nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ y, bác sĩ gắn với bảo đảm an toàn thông tin.

Tại khu vực triển lãm, FPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp phục vụ vận hành bệnh viện, quản trị nhân sự, quản lý hồ sơ bệnh án, tư vấn từ xa, AI hỗ trợ theo dõi người bệnh và trung tâm điều hành an ninh mạng ứng dụng AI. Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng Cisco và Sở Y tế Đồng Tháp trong phát triển nền tảng dữ liệu, làm chủ các công nghệ chiến lược và từng bước đưa AI vào quản lý, điều hành cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.