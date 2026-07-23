Trao Thiệp đưa nghi thức gửi lời mời của người Việt lên nền tảng số

(VTC News) -

Khi tấm thiệp cưới không còn nằm trong phong bì

Trao Thiệp ra đời từ chính những bất tiện quen thuộc trong quá trình chuẩn bị đám cưới của người Việt. Trước đây, các cặp đôi thường phải đến tiệm in chọn mẫu, viết tay từng tên khách mời, rồi dành nhiều ngày trước lễ cưới để trực tiếp trao thiệp. Với những gia đình có danh sách lên đến vài trăm khách, chi phí in ấn, công sức chuẩn bị và thời gian di chuyển có thể trở thành một áp lực không nhỏ.

Thói quen ấy đang dần thay đổi. Sự phổ biến của mạng xã hội và các nền tảng nhắn tin khiến việc gửi lời mời qua kênh số trở thành lựa chọn tự nhiên của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, một đường link được gửi vội liệu có thể hiện được sự trang trọng vốn có của một tấm thiệp cưới?

Đó là khoảng trống mà Trao Thiệp – nền tảng tạo thiệp online tại traothiep.vn hướng đến giải quyết.

Một tấm thiệp, một trang web riêng

Điểm khác biệt của Trao Thiệp nằm ở cách tiếp cận: mỗi tấm thiệp không đơn thuần là một hình ảnh gửi qua tin nhắn, mà là một trang web hoàn chỉnh, có đường dẫn riêng và hiển thị thuận tiện trên cả điện thoại lẫn máy tính.

Người dùng có thể tùy chỉnh tên cô dâu, chú rể, ngày giờ tổ chức, địa điểm tiệc cưới, bản đồ dẫn đường, album ảnh, câu chuyện tình yêu, nhạc nền và hiệu ứng chuyển động. Khách mời chỉ cần mở đường link nhận được qua Zalo, Facebook hoặc các ứng dụng nhắn tin để xem đầy đủ thông tin về sự kiện.

Ngoài thiệp cưới, Trao Thiệp còn phát triển các mẫu thiệp sinh nhật, thiệp chúc mừng, thiệp mời sự kiện và thiệp dành cho nhiều dịp khác nhau.

Thiết kế cho người Việt, bằng ngôn ngữ của người Việt

Một trong những hạn chế của nhiều nền tảng thiệp điện tử quốc tế là chưa phù hợp với văn hóa và nghi thức cưới hỏi tại Việt Nam. Các mẫu thiệp có thể thiếu phần thông tin hai bên gia đình, không phân biệt lễ vu quy, thành hôn hoặc tân hôn, đồng thời gặp hạn chế khi hiển thị tiếng Việt và những tên có độ dài lớn.

Trao Thiệp xây dựng hệ thống mẫu dựa trên đặc điểm văn hóa bản địa. Các mẫu thiệp cưới hỗ trợ thông tin nhà trai, nhà gái, thời gian tổ chức từng nghi lễ và các buổi tiệc được tổ chức tại những địa điểm khác nhau. Hệ thống phông chữ cũng được lựa chọn để bảo đảm tiếng Việt hiển thị rõ ràng trên nhiều thiết bị.

Bên cạnh những mẫu truyền thống với tông đỏ, vàng và hoa văn cổ điển, nền tảng còn cung cấp các phong cách tối giản, hiện đại, Hàn Quốc hoặc châu Âu nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng của người dùng trẻ.

Bài toán chi phí và thời gian

Với một đám cưới có hàng trăm khách mời, chi phí in, ghi tên, vận chuyển và trực tiếp trao thiệp có thể chiếm một khoản đáng kể trong ngân sách. Thiệp online giúp các cặp đôi tiếp cận hàng nghìn khách mời với chi phí thấp hơn, đặc biệt phù hợp khi người thân, bạn bè sinh sống ở nhiều tỉnh thành hoặc quốc gia khác nhau.

Quy trình tạo thiệp trên Trao Thiệp được thiết kế để người dùng không cần có kỹ năng thiết kế. Sau khi chọn mẫu, người dùng chỉ cần điền thông tin, tải hình ảnh và xuất bản. Một tấm thiệp có thể được hoàn thành trong khoảng 15 đến 30 phút.

Ngay cả sau khi đã gửi, nội dung thiệp vẫn có thể được cập nhật khi giờ tổ chức, địa điểm hoặc kế hoạch sự kiện thay đổi. Đây là lợi thế mà thiệp giấy khó đáp ứng.

Nền tảng cũng tích hợp tính năng xác nhận tham dự, giúp gia chủ chủ động hơn trong việc ước tính số lượng khách và chuẩn bị bàn tiệc.

Từ cá nhân đến doanh nghiệp

Không chỉ phục vụ các cặp đôi và gia đình, Trao Thiệp còn hướng đến nhu cầu của doanh nghiệp trong các dịp khai trương, hội nghị khách hàng, lễ kỷ niệm, chúc mừng năm mới hoặc các sự kiện nội bộ.

Thiệp có thể được tùy chỉnh theo nhận diện thương hiệu, chia sẻ qua các kênh trực tuyến và tiếp nhận phản hồi tham dự, giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quá trình tổ chức sự kiện.

Hướng đi phía trước

Trong thời gian tới, Trao Thiệp dự kiến tiếp tục mở rộng kho mẫu, đồng thời hoàn thiện các công cụ quản lý khách mời, xác nhận tham dự và cá nhân hóa nội dung. Nền tảng đặt mục tiêu giúp việc gửi lời mời trực tuyến trở nên nhanh chóng, thuận tiện nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu và trân trọng trong văn hóa giao tiếp của người Việt.

Đại diện Trao Thiệp chia sẻ: “Chúng tôi không muốn việc số hóa tấm thiệp chỉ đơn giản là biến nó thành một hình ảnh. Mục tiêu của Trao Thiệp là tạo ra một không gian lời mời đầy đủ, thuận tiện nhưng vẫn giữ được sự trang trọng phù hợp với văn hóa Việt”.