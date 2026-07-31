Tin nóng thế giới hôm nay 31/7: Mỹ chuẩn bị phương án không kích Iran hai tuần

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 31/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Ả Rập Xê-út công bố kế hoạch thành lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia tại Biển Đỏ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt “thỏa thuận lịch sử” về Gaza, Áo và Ba Lan siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em và thông tin Mỹ chuẩn bị phương án mở chiến dịch không kích Iran kéo dài tới hai tuần.

Mỹ chuẩn bị phương án không kích Iran

Theo các nguồn tin từ truyền thông Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang xây dựng kế hoạch tiến hành chiến dịch không kích Iran kéo dài từ 10 đến 14 ngày nhằm làm suy giảm năng lực tên lửa của Tehran.

Khói bốc lên tại thành phố Ahvaz, tỉnh Khuzestan, Iran vào ngày 30/7, sau khi có tin về nhiều cuộc tấn công của Mỹ và tiếng nổ lớn được ghi nhận.

Kế hoạch do Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, xây dựng trong bối cảnh các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau những vụ phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Theo phương án được báo cáo, quân đội Mỹ có thể mở rộng các cuộc không kích từ các đòn đáp trả hạn chế hiện nay sang chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tuy nhiên, giới chức quân sự Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về việc kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot đang suy giảm đáng kể, trong khi một số chuyên gia cảnh báo chiến dịch kéo dài có thể làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của Washington tại các khu vực khác, đặc biệt ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ả Rập Xê-út lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia

Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê-út công bố kế hoạch thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia nhằm bảo vệ các tuyến vận tải quốc tế và chuỗi cung ứng năng lượng tại Biển Đỏ.

(Ảnh minh hoạ)

Theo Riyadh, đại diện của 43 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự cuộc họp thảo luận về sáng kiến này. Ả Rập Xê-út sẽ là quốc gia sáng lập, giữ vai trò dẫn dắt và đặt trụ sở chính của liên minh.

Liên minh dự kiến tập trung bảo đảm quyền tự do hàng hải, tăng cường an ninh trên biển và bảo vệ các tuyến thương mại quốc tế tại eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Aden.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Houthi liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ sau khi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê-út từ ngày 20/7. Riyadh đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu mà nước này cho là cơ sở quân sự của Houthi tại Yemen.

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận “lịch sử” ở Gaza

Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình do ông đứng đầu đã đạt được một “thỏa thuận lịch sử” về việc giải giáp Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo ông Trump, việc giải giáp sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn. Sau khi hoàn tất, quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian trong quá trình đàm phán và khẳng định Gaza sẽ được điều hành bởi một “chính phủ Palestine mới” hợp tác với Hội đồng Hòa bình.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn chưa đạt đồng thuận. Theo các nguồn tin, Hamas muốn giữ lại vũ khí cá nhân và yêu cầu quá trình giải giáp phải song song với việc Israel rút quân, thay vì giao nộp toàn bộ vũ khí trước.

Áo, Ba Lan siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ em

Chính phủ Áo vừa thông qua dự thảo luật tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, theo đó cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu xác minh độ tuổi khi truy cập các trang web có nội dung dành cho người lớn.

(Ảnh minh hoạ)

Theo dự thảo, các nền tảng mạng xã hội có thời gian chuyển tiếp đến ngày 1/4/2027 để điều chỉnh hệ thống. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký ban hành luật cấm học sinh tiểu học và trẻ mẫu giáo sử dụng điện thoại di động cũng như các thiết bị điện tử có chức năng liên lạc trong trường học. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9.

Các động thái này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều quốc gia châu Âu siết chặt việc trẻ em tiếp cận mạng xã hội và thiết bị điện tử do lo ngại những tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ.