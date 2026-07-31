Ả Rập Xê-út lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia

(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê-út cho biết đại diện của 43 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) tham dự một cuộc họp quốc tế để thảo luận về đề xuất thành lập liên minh. Theo kế hoạch, Ả-rập Xê Út sẽ là quốc gia sáng lập, giữ vai trò dẫn dắt và đặt trụ sở chính của liên minh.

Bộ này cho biết liên minh sẽ tập trung tăng cường an ninh hàng hải, bảo đảm quyền tự do hàng hải, bảo vệ các tuyến thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng năng lượng, đồng thời bảo vệ lợi ích chung trên biển tại eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Aden.

Các con tàu neo đậu gần bờ biển Bab el-Mandeb, Yemen, ngày 2/4. (Ảnh: Reuters)

Ả Rập Xê-út cũng cho biết 14 quốc gia, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, Sudan và Djibouti, ra tuyên bố chung ủng hộ đề xuất này. Trong số 6 quốc gia Arab vùng Vịnh, Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không có tên trong danh sách các nước ký tuyên bố.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi hai nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận nói với Reuters rằng Ả Rập Xê-út đang thúc đẩy việc thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động vận tải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của Houthi.

Ngày 20/7, Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Ả-rập Xê Út trên Biển Đỏ và từ đó đến nay nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu có liên hệ với Ả-rập Xê Út. Đáp lại, Riyadh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những cơ sở mà nước này cho là mục tiêu quân sự của Houthi tại thành phố cảng Hodeidah (Yemen), với cáo buộc các cơ sở này được sử dụng để đe dọa hoạt động vận tải thương mại.

Căng thẳng tại Biển Đỏ được xem là mặt trận mới nhất trong cuộc đối đầu rộng lớn hơn liên quan đến Iran, khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền lan ra ngoài khu vực Vịnh Ba Tư và đẩy giá dầu tăng cao. Eo biển Bab el-Mandeb, nối phía nam Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, là một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới đối với hoạt động thương mại và vận chuyển năng lượng.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) triển khai một phái bộ hải quân tại Biển Đỏ từ năm 2024 nhằm góp phần khôi phục và bảo vệ quyền tự do hàng hải, sau khi Houthi làm gián đoạn hoạt động vận tải biển bằng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền mà nhóm này nói là để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột ở Gaza.