Giá cà phê hôm nay 31/7: Robusta tăng nhẹ, Arabica tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá cà phê Robusta tăng nhẹ, Arabica tiếp tục giảm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/7, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London tăng nhẹ 7 USD/tấn (+0,19%) so với phiên trước đó, đạt mức 3.780 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 12 USD/tấn (+0,32%), lên 3.761 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tiếp tục giảm 2,75 US cent/pound (-0,84%) xuống 323,05 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 0,85 US cent/pound (-0,28%) xuống 307,7 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm nhẹ 0,3 cent/pound.

Giá cà phê Robusta tăng nhẹ, Arabica tiếp tục giảm.(Ảnh: Zavida Coffee)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 31/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng/giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.780 USD/tấn +0,19% Tháng 11/2026 3.761 USD/tấn +0,32% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 323,05 US cent/pound -0,84% Tháng 12/2026 307,7 US cent/pound -0,28%

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7 với diễn biến trái chiều. Trong đó, giá cà phê Arabica chịu áp lực giảm giá do dự báo thời tiết tại các vùng trồng cà phê của Brazil trong tuần tới chủ yếu khô ráo, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Dù vậy, các nhà kinh doanh cho biết nguồn cung cà phê hiện có dấu hiệu thắt chặt, một phần do tiến độ thu hoạch gần đây tại Brazil bị chậm lại, khiến mức chênh lệch giá của hợp đồng giao tháng gần nhất tiếp tục tăng. Cũng theo các nhà kinh doanh cà phê, lượng tồn kho trên sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2/2/2024. Tính đến ngày 29/7, lượng cà phê đạt chứng nhận lưu kho trên sàn ICE còn 274.168 bao, giảm so với mức 320.615 bao của một tuần trước và thấp hơn so với 791.842 bao cùng kỳ năm ngoái.

Theo trang tin tức Notícias Agrícolas, hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam chậm lại trong tuần này – quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, do vụ thu hoạch sắp kết thúc, lượng hàng tồn còn lại không nhiều và nhu cầu mua ở mức vừa phải.

Tại Tây Nguyên, vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam, giá cà phê hạt dao động từ 96.000 đến 96.500 đồng/kg (3,65 đến 3,67 USD/kg), thấp hơn so với mức giá tuần trước dao động từ 96.400 đến 97.000 đồng/kg.

Các nhà giao dịch cũng cho rằng, những tác động của hiện tượng El Niño hiện vẫn chưa ảnh hưởng rõ rệt đến vụ cà phê của Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường đang theo dõi sát nguy cơ thời tiết cực đoan trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 3 – thời kỳ được xem là quyết định đối với hoạt động tưới tiêu và sự phát triển của vụ cà phê tiếp theo.

Tại Indonesia, hoạt động thu hoạch cà phê Robusta vẫn đang diễn ra, đặc biệt tại tỉnh Lampung, nơi điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi.