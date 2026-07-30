Giá cà phê hôm nay 30/7: Quay đầu giảm mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê Robusta và Arabica quay đầu giảm mạnh

Đóng cửa phiên giao dịch 29/7, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 đảo chiều giảm 104 USD (-2,68%) xuống 3.773 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 giá giảm 110 USD/tấn (-2,85%) xuống 3.749 USD/tấn. Các kỳ hạn khác giá giảm từ -2,81% đến -2,85%.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 13,6 US cent/pound (-4,01%) xuống 325,8 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 12/2026 giảm 8,75 US cent/pound (-2,76%) còn 308,55 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 8,15-8,5 cent/pound.

Giá cà phê Robusta và Arabica quay đầu giảm. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 30/7/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức giảm Robusta (Sàn London) Tháng 9/2026 3.773 USD/tấn -2,68% Tháng 11/2026 3.749 USD/tấn -2,85% Arabica (Sàn New York) Tháng 9/2026 325,8 US cent/pound -4,01% Tháng 12/2026 308,55 US cent/pound -2,76%

Nguyên nhân giá cà phê giảm

Theo Barchart, giá cà phê thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh do đồng real Brazil suy yếu, khiến các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động thanh lý các vị thế mua trên thị trường cà phê kỳ hạn.

Đồng real Brazil (BRL) giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 tuần so với đồng USD, qua đó khuyến khích nông dân và các nhà xuất khẩu Brazil gia tăng bán cà phê ra thị trường, tạo thêm áp lực lên giá.

Còn theo Reuters, hợp đồng cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn ICE giảm mạnh, xóa bớt một phần mức tăng mạnh của phiên trước. Tuy nhiên, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi tiến độ thu hoạch chậm tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới và sự sụt giảm liên tiếp trong lượng hàng tồn kho trên sàn giao dịch.

Tính đến ngày 28/7, lượng cà phê được chứng nhận lưu kho trên sàn ICE đạt 289.759 bao, giảm từ 328.759 bao của tuần trước và thấp hơn so với mức 800.326 bao ở cùng thời điểm năm ngoái.

Các nhà giao dịch cho biết, những trận mưa gần đây tại Brazil đã làm chậm tiến độ thu hoạch, làm gia tăng lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẵn có.

Thông tin từ Cooxupe - hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, cho thấy tính đến ngày 24/7, nông dân tại Cooxupe đã thu hoạch được 58,3% sản lượng vụ cà phê năm 2026, tăng so với mức 47,3% của tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 67,1% ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.