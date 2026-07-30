(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 30/7: Xuất hiện mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội có mây vào phần lớn thời gian trong ngày. Mưa rào và dông có thể xuất hiện ngắt quãng, tập trung nhiều hơn vào chiều và tối. Gió nhẹ giúp không khí lưu thông tốt hơn, tuy nhiên thời tiết Hà Nội vẫn tiềm ẩn nhiều hiện tượng cực đoan trong các cơn dông.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở mức 25-27°C, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng. Đến trưa và đầu giờ chiều, nền nhiệt tăng lên 31-33°C, tuy không quá gay gắt nhưng kết hợp với độ ẩm cao có thể khiến cảm giác oi bức xuất hiện ở một số khu vực nội thành.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ khi gặp mưa lớn, tránh dừng đỗ dưới cây xanh, cột điện hoặc các công trình có nguy cơ mất an toàn.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 30/7: Mưa rào và dông xuất hiện rải rác.

Khuyến cáo cho người dân Thủ Đô

Đối với người dân có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời, nên thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình. Việc mang theo áo mưa, ô và các vật dụng chống nước sẽ giúp hạn chế những bất tiện khi mưa xuất hiện bất ngờ. Các gia đình cũng cần kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà để tránh tình trạng ngập úng cục bộ nếu xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn.

Thời tiết nhiều mây và có mưa cũng góp phần cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội sau những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, độ ẩm tăng cao có thể khiến quần áo lâu khô và tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Người dân nên giữ nhà cửa thông thoáng, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe.

Dự báo thời tiết chi tiết tại Hà Nội hôm nay 30/7

Thời tiết: Có mây, có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33°C.

Gió: Gió nhẹ.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 30/7 tương đối mát mẻ với nền nhiệt không quá cao, xen kẽ những đợt mưa rào và dông. Người dân nên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường, đồng thời bảo đảm an toàn khi di chuyển và làm việc ngoài trời.