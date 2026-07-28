(VTC News) -

Theo các tổ chức thiên văn, Trăng Hươu sẽ đạt cực đại vào 21h36 ngày 29/7 (giờ Việt Nam). Dù vậy, ngay sau khi Mặt Trời lặn, người yêu thiên văn đã có thể quan sát Mặt Trăng gần như tròn và sáng rõ trên bầu trời phía đông.

Nhà thiên văn Kaitlyn Martin thuộc Đài quan sát và Cung thiên văn Te Whatu Stardome (New Zealand), cho biết Trăng Hươu không có đặc điểm quá khác biệt so với các kỳ trăng tròn khác. Nhưng nếu Thời tiết thuận lợi, người quan sát vẫn có thể chiêm ngưỡng một vầng trăng tròn rất sáng và đẹp.

Theo bà Martin, thời điểm đẹp nhất để ngắm Trăng Hươu là khi Mặt Trăng vừa nhô lên ở phía đông như một quả cầu màu cam. Người quan sát nên chọn những nơi có tầm nhìn thoáng, ở xa ánh sáng đô thị hoặc trên các điểm cao để có thể chiêm ngưỡng và chụp ảnh rõ hơn.

Trăng Hươu năm nay sẽ đạt cực đại vào 21h36 ngày 29/7 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: Vogue)

Tên gọi Buck Moon xuất phát từ Bắc Mỹ, nơi tháng 7 là thời điểm hươu đực bắt đầu mọc lại cặp sừng mới. Bà Martin cho rằng đây chỉ là tên gọi mang tính mùa vụ, tương tự nhiều nền văn hóa khác cũng đặt tên cho các kỳ trăng theo hiện tượng tự nhiên hoặc mùa thu hoạch.

Ông Antony Gomez, thuộc Liên minh Thiên văn Quốc tế (IAU), cho biết Trăng Hươu thường bị nhầm lẫn với siêu trăng. Tuy nhiên, hiện tượng siêu trăng chỉ xảy ra khi trăng tròn xuất hiện ở cận điểm quỹ đạo, khiến kích thước biểu kiến lớn hơn bình thường.

Theo American Meteor Society, cuối tháng 7 cũng là thời điểm ba trận mưa sao băng Southern Delta Aquariids, Alpha Capricornids và Perseids hoạt động. Trong đó, Southern Delta Aquariids và Alpha Capricornids sẽ đạt cực đại vào rặng sáng 31/7 - 1/8 (giờ Việt Nam).

Southern Delta Aquariids có thể tạo ra khoảng 20 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng, còn Alpha Capricornids nổi tiếng với những sao băng rất sáng, dù số lượng không nhiều. Còn Perseids cũng đã bắt đầu hoạt động nhưng phải đến khoảng giữa tháng 8 mới đạt cực đại.

Các chuyên gia cũng cho rằng sáng mạnh từ Trăng Hươu sẽ khiến việc quan sát Southern Delta Aquariids và Alpha Capricornids gặp nhiều khó khăn hơn, bởi chỉ những sao băng sáng nhất mới có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngược lại, Perseids năm nay được dự báo sẽ có điều kiện quan sát thuận lợi hơn khi đạt cực đại gần thời điểm trăng non.