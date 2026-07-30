'Lửa trắng' tập 13: Cương 'đen' bắt tay bà trùm sau vụ Lão Công bị ám sát?

(VTC News) -

Sau biến cố khiến lão Công rơi vào nguy kịch, cuộc chiến giành quyền lực trong tổ chức tội phạm ngày càng căng thẳng. Trong tập 13 Lửa trắng, nhận thấy Cương (Duy Hưng) mang nhiều tâm sự, Mai (Việt Hoa) chủ động dò hỏi nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời lấp lửng.

Mai tin Cương có tình cảm với mình trong tập 13 “Lửa trắng”.

Khi Mai nhắc đến chuyện đàn em và nghi ngờ Cương đang chịu áp lực từ một thế lực nào đó, Cương lập tức né tránh. Tuy nhiên, sự quan tâm của Mai cho thấy cô vẫn luôn theo sát mọi biến động xung quanh người đàn ông này.

Ở một diễn biến khác, Mai báo cáo với Thủ trưởng Đỗ Việt về việc Cương “đen” muốn đưa cô lên làm người đại diện cho tổ chức của Lão Công. Dù thừa nhận đây là nhiệm vụ đầy rủi ro, Mai vẫn tin Cương sẽ thực hiện được kế hoạch.

Đáng chú ý, khi thủ trưởng hỏi: “Cương ’đen‘ thích em?”, Mai không phủ nhận mà đáp: “Em nghĩ là thế ạ”.

Cô cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu không bị hoàn cảnh đẩy đưa vào con đường tội phạm, Cương có thể là người tử tế và giữa hai người có thể trở thành những người bạn tốt. Câu trả lời khiến Đỗ Việt tiếp tục đặt câu hỏi đầy ẩn ý: “Chỉ thế thôi à?”, gợi mở khả năng mối quan hệ giữa Mai và Cương sẽ còn nhiều diễn biến đáng chú ý trong các tập tới.

Ở một diễn biến khác, Lan (Thu Quỳnh) bất ngờ hẹn gặp riêng Cương “đen” để đề nghị hợp tác sau biến cố của Lão Công. Thực tế, Lan và Cương có mói quan hệ từ trước.

Không vòng vo, Lan đưa ra lời đề nghị hợp tác “sòng phẳng”. Cô khẳng định mình có nguồn hàng chất lượng từ bên kia biên giới, còn Cương sở hữu hệ thống vận chuyển và phân phối an toàn. Tuy nhiên, Lan nhấn mạnh việc hợp tác phải dựa trên sự bình đẳng chứ không phải kiểu “bố đời” như cách Lão Công từng điều hành.

Cương ‘’đen‘’ gặp bà trùm Lan bàn chuyện làm ăn sau vụ lão Công bị ám sát.

Cũng trong tập 13 Lửa trắng, Trúc (Cù Thị Trà) tìm gặp Thảo My (Ngọc Anh) và dùng bí mật cô từng lén bán vàng của Lão Công để gây sức ép.

Dù Thảo My giải thích số vàng đó được Lão Công cho và cô chỉ dùng để giúp em trai làm ăn, Trúc không chấp nhận. Hắn cho rằng nếu việc làm đó đúng đắn thì Thảo My không phải giấu giếm.

Đổi lại, Trúc yêu cầu Thảo My tiết lộ nơi cất giấu những tài sản mà Lão Công chuẩn bị cho Hòa. Trước lời đe dọa của Trúc, Thảo My rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: phản bội người từng tin tưởng mình hay tiếp tục giữ kín bí mật và đối mặt với những hậu quả khó lường.

Liệu Cương “đen” có thật sự dành tình cảm cho Mai hay chỉ đang lợi dụng cô như một quân cờ trong cuộc chiến quyền lực? Thảo My sẽ khuất phục trước Trúc “trắng” hay tìm cách phản đòn?

Tập 13 phim Lửa trắng phát sóng lúc 20h tối 30/7 trên VTV3.