FIFA đòi mở công ty bán cổ phần World Cup, đến lượt AFC phản đối

(VTC News) -

Kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) - đơn vị được giao phụ trách các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) - tiếp tục vấp phải làn sóng phản đối. Sau Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức lên tiếng chỉ trích sáng kiến này.

“AFC không được tham vấn về đề xuất này và rất thất vọng vì một vấn đề quan trọng như vậy lại được đưa ra công khai trước khi các thành viên của AFC có cơ hội xem xét và thảo luận thông qua các kênh quản trị đã được thiết lập”, cơ quan quản lý bóng đá nêu rõ trong tuyên bố chính thức đưa ra vào ngày 29/7.

Trong tuyên bố, AFC cho biết họ không phản đối việc FIFA tìm kiếm những mô hình đổi mới nhằm bảo đảm sự phát triển lâu dài của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, những sáng kiến có quy mô lớn như FFE phải được xây dựng trên nền tảng quản trị minh bạch và có sự tham vấn đầy đủ với các bên liên quan.

Kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) tiếp tục vấp phải sự chỉ trích từ Liên đoàn bóng đá châu Á. (Ảnh: AP)

“Các quyết định có thể định hình lại tương lai thương mại và tài chính của môn thể thao này đòi hỏi sự tham gia toàn diện của các Liên đoàn, Hiệp hội thành viên và các bên liên quan khác trước khi bất kỳ đề xuất nào được đưa ra cho cơ quan ra quyết định thích hợp.

AFC tin tưởng chắc chắn rằng tất cả các bên liên quan nên được cung cấp đủ thông tin và thời gian thích hợp để đánh giá đầy đủ đề xuất, bao gồm cả các tác động về quản trị, pháp lý, thương mại và chiến lược. Quá trình như vậy là cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ quyết định nào cũng phản ánh lợi ích chung của cộng đồng bóng đá toàn cầu và củng cố niềm tin vào khuôn khổ quản trị của FIFA”, AFC khẳng định.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ bán một phần cổ phần thiểu số của FFE cho các nhà đầu tư dài hạn nhằm huy động vốn, với mức định giá doanh nghiệp khoảng 20 tỷ USD.

Đáng chú ý, theo các nguồn tin, thương vụ đầu tư này sẽ do Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner (chồng của Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump), dẫn dắt thông qua quỹ Thrive Eternal.

Trước đó, kế hoạch này đã lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA): “Đề xuất này đã vượt qua ranh giới mà các cơ quan quản lý bóng đá không bao giờ được phép vượt qua. UEFA coi đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mọi liên đoàn bóng đá quốc gia cũng nên như vậy. Các giải đấu, câu lạc bộ, cầu thủ, người hâm mộ, chính phủ và tất cả những ai quan tâm đến tương lai của bóng đá cũng cần coi trọng vấn đề này.

Linh hồn và quyền quản trị của bóng đá không phải là tài sản để mua bán, đặc biệt khi hoàn toàn không minh bạch về việc ai sẽ hưởng lợi về mặt tài chính. Không ai trong chúng ta sở hữu bóng đá. FIFA cũng không có quyền đem nó ra bán”, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nêu rõ trong tuyên bố chính thức.