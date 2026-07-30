Giá vàng hôm nay 30/7: Quay đầu đi lên sát ngưỡng 4.100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng đi lên khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất chuẩn, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm khi thị trường tiếp nhận những bình luận từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Fed giữ nguyên lãi suất, một lựa chọn có thể làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ, ông Kevin Warsh, sẽ thực hiện cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% như thế nào.

Đồng USD giảm giá so với đồng euro vào thứ Tư sau quyết định về lãi suất, khiến kim loại quý trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm bớt so với mức tăng ban đầu.

Giá vàng quay đầu đi lên sát ngưỡng 4.100 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

“Kim loại quý đang dẫn đầu đợt tăng giá nhẹ của các loại tài sản ngay cả khi Chủ tịch Warsh có giọng điệu khá cứng rắn - có vẻ như đây là đợt tăng giá do tâm lý lạc quan sau khi Fed giữ lãi suất ổn định. Không rõ điều này sẽ kéo dài bao lâu. Ngôn ngữ của ông Warsh rất tinh tế và phức tạp, vì vậy thị trường có thể thay đổi quan điểm sau khi xem xét kỹ hơn”, Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua) - 141,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng (mua) - 141 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.090 USD/ounce, tăng 73 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện ước tính xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 64%, so với khoảng 81% trước khi công bố chính sách tiền tệ.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 6, dự kiến công bố vào hôm nay (30/7) để tìm thêm manh mối về chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản cũng dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, đồng thời cảnh báo về áp lực lạm phát gia tăng liên quan đến xung đột ở Trung Đông.