Bão số 3 ra khỏi Biển Đông, 8 tỉnh miền Bắc nguy cơ lũ quét và sạt lở

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, bão số 3 Kujira đã di chuyển ra ngoài Biển Đông.

Lúc 1h ngày 6/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, cơn bão này di chuyển theo hướng Đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không có khả năng trở lại Biển Đông.

Bão số 3 di chuyển ra ngoài Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Nhận định thời tiết trên đất liền nước ta, cơ quan khí tượng cho hay, từ sáng 6/8 đến sáng 7/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 180mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Cụ thể:

Lai Châu: Bum Tở, Mường Than, Pu Sam Cáp, Tà Tổng.

Điện Biên: Búng Lao, Mường Luân, Mường Nhé, Mường Tùng, Na Son, Nậm Nèn, Pa Ham, Quài Tở, Sín Chải, Sín Thầu, Sính Phình, Tìa Dình.

Sơn La: Muổi Nọi, Nậm Lầu, Phiêng Khoài, Thuận Châu, Yên Sơn, Bắc Yên, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Long Hẹ, Lóng Sập, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Song Khủa, Tô Múa, Vân Hồ.

Phú Thọ: Ngọc Sơn, An Bình, Bao La, Đại Đồng, Lạc Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, phường Phong Châu, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Pheo.

Lào Cai: Cảm Nhân, Phong Dụ Thượng, Bảo Yên, Gia Hội, Lục Yên, Mỏ Vàng, Mường Lai, phường Cầu Thia, phường Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Phúc Lợi, Quy Mông, Si Ma Cai, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Tân Lĩnh, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Văn Chấn.

Tuyên Quang: Hàm Yên, Thượng Nông; Bạch Ngọc, Bản Máy, Đồng Tâm, Đồng Yên, phường Mỹ Lâm, Thàng Tín, Tri Phú, Xín Mần.

Thái Nguyên: Bạch Thông, Bằng Thành, Đại Phúc, Nghiên Loan, Quảng Bạch, Xuân Dương, Yên Thịnh.

Quảng Ninh: Bình Liêu, Đặc khu Cô Tô, đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Đông Ngũ, phường Cửa Ông, Quảng Tân, Tiên Yên.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)

“Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó”, cơ quan khí tượng khuyến cáo.

Từ chiều 7/8, mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần.

Ngoài ra, chiều và đêm 6/8, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.