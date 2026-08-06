Better Choice Awards 2026 lần đầu tôn vinh doanh nghiệp kiến tạo đất nước

(VTC News) -

Ngày 5/8, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hà Nội, Công ty cổ phần VCCorp cùng NIC chính thức công bố khởi động Better Choice Awards 2026 (BCA 2026).

Chương trình giải thưởng năm nay đánh dấu lần đầu tiên ra mắt hạng mục Nation Builders Awards, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của đất nước.

Better Choice Awards 2026 ra mắt hạng mục mới nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của đất nước.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đồng tổ chức từ năm 2022 nhằm tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng.

Chương trình năm nay lần đầu tiên có sự tham gia phối hợp trực tiếp của Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), trong bối cảnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại lễ khởi động, bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC, cho biết đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giá trị của đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở các công nghệ hay phát minh mới, mà quan trọng hơn là khả năng được ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết các vấn đề xã hội và tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC, phát biểu tại sự kiện.

Đại diện NIC cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Better Choice Awards thông qua kết nối nguồn lực từ các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa các giá trị đổi mới sáng tạo và thúc đẩy thương mại hóa các giải pháp công nghệ.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của mùa giải năm nay là Nation Builders Awards - hạng mục mới nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho sự phát triển quốc gia.

Đối tượng được tôn vinh bao gồm các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng và công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng sống của người dân, cũng như các doanh nghiệp FDI có đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.

Hạng mục này được triển khai theo hai mạch xét chọn song song, gồm Hội đồng chuyên gia bình chọn “Doanh nghiệp Kiến tạo đất nước” và bình chọn trực tuyến để trao danh hiệu “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”.

Bên cạnh hạng mục mới, Better Choice Awards 2026 tiếp tục duy trì ba nhóm giải thưởng gồm Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Innovative Choice Awards. Kết quả được xác định trên cơ sở kết hợp giữa đánh giá của hội đồng chuyên gia và bình chọn của người tiêu dùng, với tỷ trọng linh hoạt theo từng hạng mục.

Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc Sự kiện cấp cao, Giám đốc mảng Nội dung Công nghệ và Xe VCCorp, phát biểu tại sự kiện.

Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc Sự kiện cấp cao, Giám đốc mảng Nội dung Công nghệ và Xe của VCCorp, Trưởng ban tổ chức Better Choice Awards, cho biết giải thưởng được xây dựng trên triết lý khuyến khích những sản phẩm và giải pháp “tốt hơn” thay vì chỉ tìm kiếm cái “tốt nhất”.

“Giá trị của đổi mới sáng tạo đôi khi không đến từ những thứ tốt nhất. Nếu chỉ đi tìm những gì tốt nhất đang có, chúng ta có thể tự đặt ra rào cản đối với đổi mới sáng tạo”, ông Hà nói.

Theo trưởng ban tổ chức, Better Choice Awards hướng tới việc đưa đổi mới sáng tạo đến gần hơn với đời sống thông qua các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đã được ứng dụng vào thực tế, đồng thời tạo cầu nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và người tiêu dùng.

Ngoài các hạng mục giải thưởng, Better Choice Awards 2026 cũng mở rộng hệ sinh thái hoạt động diễn ra xuyên suốt năm với các chương trình bình chọn, trải nghiệm sản phẩm, triển lãm và kết nối doanh nghiệp.

Gala trao giải dự kiến diễn ra trong khoảng ngày 2-3/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia.