Chi tiết mức hỗ trợ cho người di dời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai ở Lào Cai

(VTC News) -

Theo Quyết định số 2717/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cấp bách đối với người dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mỗi người thuộc diện được áp dụng sẽ nhận hỗ trợ 250 nghìn đồng/ngày trong thời gian phải sơ tán theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định nêu rõ, đối tượng được hưởng chính sách là hộ gia đình, cá nhân phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cảnh sát dầm mình trong nước sâu, đưa người dân khỏi vùng ngập ở Lào Cai hôm 3/8. (Ảnh: Phạm Bằng)

Quyết định cũng quy định nguyên tắc thực hiện nhằm tránh trùng lặp chính sách. Theo đó, trường hợp một người đồng thời là đối tượng của nhiều chính sách hỗ trợ có cùng nội dung từ ngân sách Nhà nước thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách và tham mưu bố trí kinh phí. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương rà soát, xác định đối tượng đủ điều kiện, tổng hợp nhu cầu kinh phí để tổ chức thực hiện.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm lập danh sách, xác định đúng đối tượng được hưởng hỗ trợ, tổ chức chi trả theo quy định và quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích.