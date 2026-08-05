Ngôi sao Indonesia nể khả năng phản công của tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 3/8, Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, tiền vệ Thom Haye của Indonesia đánh giá khả năng phản công hiệu quả của tuyển Việt Nam đã khiến đội bóng xứ vạn đảo trải qua một thử thách khó khăn.

“Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Tôi nghĩ họ ghi bàn thắng thứ nhất và thứ hai từ những pha phản công rất tốt”, Thom Haye chia sẻ trong thông cáo chính thức của giải đấu.

Tiền vệ của tuyển Indonesia cũng không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà liên tiếp nhận bàn thua ngay từ những phút đầu, khiến mọi nỗ lực sau đó đều không mang lại kết quả.

Tiền vệ Thom Haye của Indonesia đánh giá cao khả năng phản công hiệu quả của tuyển Việt Nam. (Ảnh: CNN Indonesia)

“Sau đó, chúng tôi cố gắng đẩy trận đấu lên cường độ cao, nhưng lại để thủng lưới hai bàn không đáng có. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu, song đáng tiếc là không thể đảo ngược tình thế”, anh chia sẻ.

Trong trận đấu tối 3/8, tuyển Việt Nam sớm tạo lợi thế khi Nguyễn Văn Vĩ tận dụng thành công một pha phản công để ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Chỉ ít phút sau, hàng thủ Indonesia thêm một lần bị đánh bại trong tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh, giúp Nguyễn Hải Long nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép với mục tiêu tìm bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, khi các cơ hội lần lượt trôi qua, tuyển Việt Nam lại tung đòn kết liễu. Phút 71, Nguyễn Xuân Son lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Thất bại trước tuyển Việt Nam khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm. Trong khi đó, Việt Nam và Singapore cùng có 7 điểm, chia nhau hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Dù không có pha kiến tạo hay bàn thắng nào trong trận đấu với Việt Nam, Thom Haye vẫn dẫn đầu danh sách những cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền quyết định nhất ở ASEAN Cup 2026. Theo số liệu thống kê chính thức, anh có 14 đường chuyền quyết định, trong đó bao gồm 3 pha kiến tạo.

Ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 7/8, thầy trò HLV John Herdman sẽ hành quân đến sân của Singapore trong trận đấu mang tính quyết định. Đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026, còn đội thất bại sẽ chính thức bị loại ngay từ vòng bảng.